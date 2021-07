L'Orto Botanico di Palermo si illumina e diventa "Anima Mundi"

1/4

Specie vegetali che diventano animazioni, fiori di ogni sorta e varietà botaniche, identità di interi paesi, reinventate e colorate dalle proiezioni multimediali dei giovani artisti dell’hi-tech di Odd Agency, che tornano a illuminare Palermo con Anima Mundi, il primo percorso naturalistico, interattivo e multimediale realizzato in Italia e ideato interamente per i viali dell’Orto Botanico di Via Lincoln in collaborazione con SiMuA-Unipa, Orto Botanico-Università degli Studi di Palermo e CoopCulture.