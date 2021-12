Giochi con me? Natale, 14 libri per bambini da 0 a 10 anni

Leggere una fiaba a sera fino a Natale, ma costruire anche un dinosauro di dimensioni reali, oppure giocare con le carte dei sentimenti per saperli riconoscere. Sono questi e molti altri, i libri che vi proponiamo questa settimana. dedicati al Natale, ma non solo. Buona lettura.

Ad ogni bambino la sua storia! Una al giorno. Disney ha preparato il calendario dell’Avvento con tutte le sue fiabe senza tempo Le fiabe più belle. 24 storie per vivere la magia!. Ma c’è una storia al giorno fino a Natale anche con E’ Natale anche se…, sera dopo sera, la magia di 24 autori italiani che raccontano ai più piccoli il Natale in modo insolito e divertente (1 euro ogni copia venduta sarà devoluto all’associazione Progredir Onlus che si occupa dei bambini delle favelas di Rio De Janeiro).

La signora tacchina non ha nessuna voglia di farsi mettere in pentola. E quando la volpe e la donnola vogliono regalarsi una bella cena di Natale, iniziano i guai per loro (La cena di Natale).

Chi vuole diventare una Befana? Con tanto di scopa e scarpe rotte eh. Beh sono tante le bambine che aspirano a volare sulla scopa. E quando la befana titolare si ammala, è l’occasione giusta. (A scuola dalla Befana).

Animali, mostri marini, mutande da astronauta e letti morbidissimi sono i protagonisti di 14 fiabe indimenticabili (L’angelo, l’orso e la luna).

Questo Natale Gesù bambino ha deciso di nascere qui, vicino ai marinai, in un una tendopoli. Arriva dal mare, su un barcone, con la sua mamma e tanti altri uomini sconosciuti (Gesù Bambino venuto dal mare).

Pomelo non riconosce più i suoi amici. E nemmeno i sapori sono più quelli di una volta. E’ arrivato il momento di cambiare giardino (Pomelo cerca un nuovo giardino).

Qual è la sfida più sfidosa di tutte le sfide natalizie? Quella delle luminarie! Geronimo Stilton trasformerà la sua vacanza natalizia sulla neve proprio in una gara all’ultima decorazione. (Buon Natale Geronimo!).

Un viaggio ricco di sfide, di colpi di scena e di freddo polare. Un libro pop up, con una storia tenera e coraggiosa. (La regina delle nevi).

Chi ha nascosto i regali di natale proprio il giorno della Vigilia? Peter coniglio ne sa sicuramente qualcosa. (Caccia al tesoro di Natale).

Infine i grandi eroi dei bambini che a Natale diventano ancora più imponenti: i dinosauri. Un libro per scoprine i segreti e per costruirne uno con dimensioni reali (Dinosauri da vicino).