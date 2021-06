“Lo sguardo, i sogni e la realtà”: ascolta il podcast con Carlo Rovelli

"Come facciamo a riconoscere con uno sguardo se lì, davanti a noi, c’è un libro o un gatto?". Nella nuova puntata del podcast "Tra le righe", uno dei più noti fisici italiani, Carlo Rovelli, parte da questa domanda per raccontare l’importanza della ricerca e della scienza.

La risposta più istintiva - dice Rovelli - sarebbe che i segnali partono dai nostri occhi e arrivano al nostro cervello. La più istintiva certo, ma non la più corretta: "I neuroscienziatihanno scoperto che il cervello, sulla base di quanto è successo prima e di quanto sa, elabora un’immagine di cosa prevede che gli occhi debbano vedere. Quest'informazione è inviata dal cervello verso gli occhi e solo se viene rilevata una discrepanza i circuiti neurali mandano segnali".

"Dagli occhi verso il cervello - spiega il fisico - non viaggia dunque l’immagine dell’ambiente osservato, ma esclusivamente la notizia di eventuali difformità rispetto a quanto il cervello si attende".

Il nostro modo di vedere il mondo, nota sempre Rovelli, diventa così la metafora perfetta per descrivere anche il nostro tentativo di conoscerlo: "Tutto il nostro sapere funziona così: abbiamo teorie che ci predicono il mondo, facciamo esperimenti per vedere dove per caso non funzionano e, quando troviamo una discrepanza, ecco che torniamo indietro e riaggiorniamo il nostro modo di pensare".