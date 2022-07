Estate 2022, 14 libri per bimbi da 0 a 12 anni da leggere in vacanza

Quali sono i segreti di un'atleta come Paola Enogu? Sono 18 per la precisione e sono tutti in un libro. Questa settimana poi, ci sono anche libri che non si possono aprire, mondi somemrsi misteriosi, storie da brivido, ragazze che sognano di diventare calciatrici, principesse cicciottelle che si scambiano con altre filiformi. E ancora, streghe, barattoli magici e nidi da scoprire. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini da 0-2 anni Una montagna di amici... fortissimi! di Kerstin Schoene Editore: Il Castoro Come aiutare un amico che si è impantanato? Ecco un albo illustrato sull’amicizia.

approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti Nel nido c'è di Raffaella Castagna Editore: Lapis Dove vive l'uccellino? Nel nido. E il pesce? Nel mare. Chi c'è nella cuccia? Il cane! Sfila la carta e scopri le case degli animali, in bianco, nero e blu.

Libri per bambini da 3 anni Non aprire questo libro. Da colorare di Andy Lee Editore: Gribaudo Non toccare quel libro! Non aprirlo! Se lo fai sarà a tuo rischio e pericolo, anche se lo devi colorare.

Libri per bambini da 4 anni Un compleanno al Polo Nord di Nora Brech Editore: Terre di Mezzo L’orsa polare Ida, prepara la valigia e parte per un viaggio intorno al mondoper cercare gli invitati per la sua festa di compleanno.

Libri per bambini da 5 anni Tutta colpa del barattolo di Luca Tortolini Editore: Sinnos Tutta colpa di un barattolo vuoto. Tondo, lucido, perfetto e irresistibile. Da non crederci, ma è tutto vero. Basta dare un calcio a un barattolo per mettere in moto una catastrofica catena di eventi.

Libri per bambini da 6 anni La forma del mare. Poesie di pesci, stelle e sirene di Micaela Chirif Editore: Terre di Mezzo Il polpo cambia colore mentre sogna. La balena è pesante come una montagna d'acqua. La sirena, nessuno sa che cosa mangi! Immagini e parole giocose e delicate, che raccontano il mare, le creature che lo abitano e quelle che gli girano attorno, come le stelle, le nuvole o il pescatore.

Libri per bambini da 7 anni Tom e Tabitha e il circolo delle streghe di Vivian French Editore: Il Castoro Al circolo delle streghe si sta organizzando una Festa di Mezzanotte. Ma non è facile se c’è una strega che ti rema contro e non sa cucinare per niente...

Libri per bambini da 8 anni L' estate più bella di Delphine Perret Editore: Terre di Mezzo Un bambino e la sua mamma in vacanza nella casa di campagna dei nonni. Un modo per riscoprire il contatto con la natura e crescere.

Libri per bambini da 9 anni Trollina, Perla e io Nano di Donatella Ziliotto Editore: Salani Ai margini della città, vicino al fiume, vivono i Selvagnoli. Loro non si nascondono, eppure nessuno li riconosce. Le loro principesse sono tutte belle e paffute, ma loro hanno sentito dire che una vera principessa dev'essere bionda ed esile... Così rapiscono una bimba della città, Perla, e al suo posto mettono Trollina, una delle loro. Ma saranno felici dello scambio?

Libri per bambini da 10 anni Legati da un filo di Emilia Cinzia Perri Editore: Piemme Fred vive a Roseville, in Louisiana, ha 11 anni e i capelli rosso ciliegia. La sua famiglia è famosa pe ril ricamo e suo nonno era statoun sarto molto famoso. Ma Fred si vergogna di far sapere in giro che anche a lui piace cucire e ricamare.

Piccola stella alpina di Daria Bertoni Editore: Mondadori Quando Iole perde l'amato nonno si sente smarrita e solo la decisione dei genitori di trasferirsi nella sua malga tra i boschi le è di conforto. Qui ci sono il coniglio Pulce, la cagnolona Bella e la cavalla Goccia, suoi inseparabili amici, e soprattutto la montagna, che il nonno le ha insegnato ad amare, insieme a tutte le sue creature.

Libri per bambini da 11 anni Le ragazze di Mister Jo di Stefania Carini, Joanna Borella Editore: Mondadori In un quartiere multietnico di Milano, nella zona nord della città, c'è un campo da calcio molto speciale su cui giocano Claudia, Giulia, Karima, Elena, Maria, Anna, Gabriela, Isabela, Lucia e Alex. Dieci ragazze diverse fra loro, con storie e personalità uniche, che hanno in comune la passione per la loro squadra.

Libri per bambini da 12 anni 18 segreti per diventare stelle di Paola Egonu, Emanuele Giulianelli Editore: Piemme Paola Egonu, pallavolista di fama mondiale, racconta agli appassionati di tutti gli sport alcuni dei suoi "segreti" per diventare, come lei, una stella.