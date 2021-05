Integratori alimentari e vitamine per lo sport: quali assumere

È una delle domande più frequenti che sportivi e atleti amatoriali si pongono: come sapere quali integratori alimentari e vitamine è bene assumere? Possono influenzare positivamente le prestazioni? Quando si vuole passare da una attività fisica saltuaria ad una attività più regolare e impegnativa, è bene partire preparati, anche in fatto di alimentazione e integrazione.

I micronutrienti importanti per chi pratica sport

approfondimento

Pre e post workout, cosa mangiare

Lo sport non è solamente attività fisica, ma consiste sempre nel giusto bilanciamento tra allenamento e nutrizione. Il cibo infatti è il primo carburante del nostro corpo e per farlo funzionare al massimo delle sue possibilità, è necessario fornire il meglio dei nutrienti nelle giuste quantità e modalità.

Spesso dimenticati anche da chi si allena regolarmente, i micronutrienti come vitamine e minerali non forniscono energia direttamente al corpo, ma sono fondamentali per trasformare il cibo in energia attraverso le vie metaboliche. Rivestono un ruolo importante nella produzione delle proteine, nel mantenimento in salute delle ossa, nel funzionamento corretto del sistema immunitario e nel regolare l’equilibrio dei liquidi nel nostro corpo. Sono inoltre fondamentali nella riparazione del tessuto muscolare affaticato o danneggiato.

Dato che negli sportivi, amatoriali e professionisti, i livelli di metabolismo sono più elevati, il corpo ha un maggiore fabbisogno di micronutrienti per funzionare bene anche sotto sforzo. Ciò non significa che l’atleta debba in ogni caso assumere grandi quantità di micronutrienti, perché anche una assunzione eccessiva può ostacolare il corpo nella performance, aumentando il rischio di tossicità, come accade con le vitamine liposolubili A, D e K.

La base di partenza è sempre quella di capire dove possono avere carenze e predisporre, insieme al nutrizionista o al medico sportivo, la corretta integrazione per il proprio fisico e per il proprio livello di allenamento.