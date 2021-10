Mostri ad Halloween! 30 libri per bambini da 3 a 12 anni

Notte da brivido, paura, ragnatele, fantasmi, dolcetti, scherzetti e zucche. Tante zucche colorate. Sta arrivando Halloween, una notte spaventosamente magica. E allora bambini, siete pronti ad essere trasportati in un mondo di paura? Non avete ancora i libri magici che servono da carburante per l'astronave di Halloween? Ecco a voi 30 proposte che non potete perdere. Buona lettura!

Vi diamo il benvenuto nella casa più infestata che ci sia! Tutta da esplorare con streghe, fantasmi e tanti buffi mostri (Una spaventosa casa infestata, Mondadori). Ma come, non sapete che con i mostri si può anche giocare? (Il libro dei giochi Halloween, Usborne). Qui ci sono i mostri più spaventosi del mondo? Per fare paura basta fare "Buh?". Terrore Pelosetti e la sua banda sono così spaventosi come credono? (Non leggere questo libro prima di andare a letto, Lapis).

Sei turisti, appena scesi dall'aereo, finiscono nel bel mezzo di un'invasione di zombi! Chi sopravviverà? (Zoombi. come sopravvivere all'apocalisse Zombi esercitando la vista e senza perdere il buonumore, Ed. EL).

Luna è una lupetta mannara. E' super veloce, super forte e ha una vista ai raggi X. E solo lei può risolvere i misteri più fitti. (Lupetta Luna, HarperCollins).

Avete mai sentito parlare di Senza Testa? E' uno spaventapasseri fantasma che ruba i cappelli di tutti. La scimmietta George avrà il suo bel da fare a risolvere il mistero... (Cusioso come George. La leggenda di Senza Testa, Mondadori).

Lo scheletro Tibia è l’attrazione del Luna Park, dove lavora per spaventare le persone. Ogni sera però, quando termina lo spettacolo, è lui ad avere paura, rincorso dai cani affamati per i quali il suo mucchietto d’ossa è un bocconcino prelibato (Tibia e Biagio, Terre di Mezzo).

Quando Mortina (e già una bambina con un nome così è tutto un programma) sale in soffitta a caccia di costumi di Halloween per gli amici trova una cartolina dei suoi genitori partiti da tempo per un lungo viaggio. Li troverà? (Mortina. Una sorpresa da brivido, Mondadori).

"Ricercato, vivo o morto". Questa è la scritta che Scarlett trova dietro alla foto segnaletica di Albert Bowne. Quale mistero si nasconde? (La leggenda di Scarlett e Browme, Mondadori).

Un sibilo, un verso simile al verso di un serpente. Una malvagia risata agghiacciante di un mostro. Succede questo nella strada che porta un nome impronunciabile. Lì sono successe cose orribili... (Fear Street. Se dormi è la fine e Giochi pericolosi, Mondadori).

Cosa può succedere in un tranquillo week end in campeggio? Anche una vacanza può trasformarsi in un incubo! Così come nella scuola emdia più spaventosa che si possa immaginare, dove nei corridoi si aggirano creature mostruose (Just Beyond. Un week end terrificante e Scuola da incubo)

Una piccola crepa nello specchio, un viso pallido con due occhi chirissimi che fissano Viola. E poi il sorriso sghembo di Momo che sfavilla nel buoi. Chi li ha uccisi? Perchè? (Crepy Pasta. La leggenda di Momo e La maledizione di Bloody Mary, Fabbri Editori).

Si avvicina Halloween anche a Campo ranocchie dove è il giorno delle visite. Ma invece della nonna, davanti a Lexie si presenta una donna che dice di essere sua madre. Ma come? lei sua madre non l'ha mai conosciuta. Questa storia puzza di bruciato... (Le bambine della palude. Scompiglio a Campo ranocchia, Terre di Mezzo).

Infine per tutti i bambini super coraggiosi, c'è una casa stregata che vi aspetta, con un sacco di soprese terrificanti! (La casa stregata, Usborne).

