Giochi con me? I libri per bambini e la Festa della mamma

Festa della mamma, ma anche festa dei bambini per eccellenza. Dopo Natale è la festa che più rappresenta l'essere bambino, cucciolo di casa. Abbiamo scelto alcuni libri dedicati proprio al rapporto speciale tra madre e figlio. Ma come sempre c'è molto molto altro. Buona lettura!

Mamma di Helène Delforge, Quentin Gréban ed. Terre di Mezzo Mamma è la prima parola imparata dai bambini di ogni latitudine. Un amore unico e universale in 31 ritratti: mamme di tutto il mondo, così diverse eppure così simili ogni volta che tengono in braccio il loro bambino. Un legame lungo una vita. Anzi, due. (montaggio clip Michele Mastrovito)

Libri per bambini di 3 anni approfondimento Giochi con me? Tutte le puntate Le domande di Pomelo di Ramona Badescu Benjamin Chaud Quante domande si fanno i bambini: Perché le zucchine sono verdi? E i pomodori rossi. Chissà a cosa pensano le formiche. E chi ha morsicato stasera la luna?. E chi meglio di Pomelo per avere le risposte!

La giornata è più bella di Teresa Capezzuto Ed. Il Ciliegio L'amore e l'amicizia, la gentilezza e l'accoglienza, il coraggio e la memoria. I grandi valori si possono incontrare ovunque e ogni giorno.

È ora di dormire, piccione! Mo Willems Ed. Il Castoro È tardi, è ora di andare a nanna. Ma Piccione non ha sonno. Non è nemmeno stanco, anzi, ha voglia di far festa! Riuscirai a farlo addormentare?

Libri per bambini di 4 anni Nicola Passaguai di Jeanne Willis, Tony Ross Ed. Il Castoro Nicola è un topolino. Ma non un topolino qualunque. E’ il più piccolo del mondo. È così piccolo che la mamma lo vuole proteggere da tutto e da tutti. Così decide di avvolgerlo nella bambagia! E proprio la bambagia procurerà un bel po' di guai al piccolo Nicola.

Felicità è una parola semplice di Arianna Papini Ed. Camelozampa Un invito a ritrovare la felicità dentro di noi, negli abbracci, nella creatività, nella natura, nella capacità di stare ancora vicini.

Il coccodrillo gentile di Lucia Panzieri, Gionata Ferrari Ed. Il Castoro Ogni notte un coccodrillo ferocissimo dai mille denti aguzzi entra in casa uscendo dalle pagine di un libro. Il papà e la mamma sono molto preoccupati e vorrebbero chiamare i pompieri. Ma i bambini hanno capito tutto: è il coccodrillo gentile e ha soltanto bisogno di affetto! Chi la spunterà?

Ci conosciamo? Sentimenti, emozioni e altre creature di Tina Oziewicz, Aleksandra Zajac Ed. Terre di Mezzo La pazienza ha un bel giardino. La nostalgia annusa una vecchia sciarpa. La vergogna si nasconde in una buca. La curiosità sale sui tetti per vedere un po' più in là. Le emozioni sono come strane creature, grandi e piccole, dolci o spaventose: ciascuna ha una sua personalità, e tutte abitano dentro di noi!

Libri per bambini di 5 anni L' ascensore magico di Minh Le, Dan Santat Ed. Terre di Mezzo Il compito di Iris è schiacciare il pulsante dell’ascensore. Lo adora. Ma un giorno il fratellino più piccolo le ruba la scena, Iris è arrabbiatissima, finché trova nell’immondizia del condominio un vecchio pulsante rotto, e scopre che dà accesso a un ascensore magico, che può viaggiare in lungo e in largo, persino nello spazio...

L' erbaccia di Quentin Blake Ed. Camelozampa La famiglia Dolciprati si ritrova all'improvviso in fondo a una voragine che si è aperta nella terra. Octavia, la loro pappagalla, ritorna con un seme: potrebbe essere questa erbaccia la chiave per ritrovare la libertà? Una favola poetica e ironica sul potere che la natura ha di salvarci.

La Terra respira di Guia Risari Ed. Lapis Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello spettacolo della vita. Un giorno, due fratellini sentono i battiti di un cuore: "La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando un orecchio al suolo. Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore - tum, tum, tum ". Centinaia di battiti, lontani e potenti. Ma ora non hanno più paura: il cuore della Terra non è in un posto preciso; è dappertutto. Basta seguirlo.

L' isola dessert di Ben Zhu Ed. Terre di Mezzo Una scimmietta si trova su un’isola dessert e si sente fortunata perché ha tutto il cibo che vuole. Poco più in là, una volpe si trova su un’isola deserta ed è preoccupata perché non ha niente da mangiare. Ma piano piano la situazione si capovolge: arriva la pioggia, l’isola dessert si squaglia, le cose si mettono male per la scimmia, che va alla deriva su un rimasuglio di torta, e bene per la volpe, che inizia a veder crescere una piantina di lamponi. Che cosa succederà?

Libri perbambini di 6 anni Cane Puzzone in fattoria di Colas Gutman Ed. Terre di Mezzo Cane Puzzone non è mai stato in campagna, e quando gli propongono una gita fuori porta è entusiasta! Peccato che lui e Spiaccigatto finiscano nella fattoria del terribile Gigante Verde, che inquina i campi con i pesticidi e si diverte a mettere gli animali in scatola...

Il maglione della mamma di Jayde Perkin ed. Salani I ricordi sono proprio come il maglione di una persona cara, bello da stringere, annusare, indossare. Il maglione rimane uguale, ma per fortuna noi ci cresciamo dentro, e cresce il mondo attorno a noi. Un libro coraggioso e toccante, dolce e diretto, per imparare ad affrontare la perdita a cuore aperto e andare incontro alla vita protetti dall'abbraccio di un maglione.

La natura di Emma Adbåge Ed. Camelozampa "Questo è un paesino in cui vivono persone di tutti i tipi. Ci siamo noi bambini, e adulti di età diverse. Poi abbiamo anche degli animali domestici. Cani e roba del genere. Fuori dal nostro paesino ci sono altre cose, chiamate la Natura. Un albo illustrato che fa ridere ma anche riflettere sulla nostra relazione con la Natura: tutti la amiamo a parole, ma quanto spesso la sacrifichiamo per la nostra comodità?

Gol alle porte del Sahara di Teresa Capezzuto Ed. Il Ciliegio Lo strampalato Ribigeir, sulla scia di Lalla la palla, viene catapultato alle porte del Sahara, dove nuovi e originali amici lo ingaggiano come allenatore di calcio per provare a vincere un prestigioso torneo. Una storia appassionante, curiosa e con il pregio di educare i bambini senza darlo a vedere, insegnando loro a fare leva sulle proprie forze e ad avere spirito di squadra.

Libri per bambini di 7 anni Cara Bertilla... A bordo del sottomarino di Clémentine Mélois,Rudy Spiessert Ed. Superbaba Quest'estate Bertilla ha un nuovo, spumeggiante sogno! L'idea è quella di esplorare il fondo degli oceani, dove spera di incontrare tante creature straordinarie. Soprattutto il calamaro gigante, grande come una casa. Per farlo, però, ha bisogno d'aiuto. Yunis, il suo migliore amico, si occuperà di costruire il sottomarino, e anche il famoso attore Jean-Marc Beubar, esperto del mondo subacqueo, è coinvolto nell'impresa! Ma le cose non vanno come previsto: qualcuno sta cercando di sabotare il viaggio di Bertilla...

Libri per bambini di 8 anni Dodici storie dal cielo di Maddalena Oriani Ed. Vallardi Durante le notti terse, il cielo sembra non avere limiti. Nel blu denso della volta celeste, luci e ombre delineano forme fantastiche che lasciano ammaliato l'osservatore. "Dodici storie dal cielo" svela alcuni dei segreti che si nascondono tra una stella e l'altra. È la storia di un viaggio, di una doppia scoperta. Racconta di Nana, una stella appena nata, che esplora l'Universo alla ricerca del posto giusto in cui fermarsi. Nel corso del suo tragitto, la stella incontra le dodici costellazioni zodiacali che le raccontano della loro vita terrena e di come furono trasformate in puntini luminosi.

Libri per bambini di 9 anni James e lo sguardo del gigante di Lorenza Cingoli,Martina Forti Ed. Lapis Egitto, 1815. James Curtin, orfano irlandese di 15 anni, parte alla volta dell'Egitto come domestico di Giovanni Belzoni, esploratore e avventuriero e di sua moglie Sarah. Belzoni decide di buttarsi a capofitto in una mission impossible archeologica: recuperare un enorme busto di granito che nessuno fino a quel momento era riuscito a tirar fuori dalla sabbia, nemmeno gli uomini di Napoleone. Grazie a quel padovano alto due metri, con la barba rossa, una forza erculea e il turbante ben piazzato sulla testa, James, con lo stupore che si prova di fronte a un passato leggendario, sarà trascinato in tombe e cunicoli, accampamenti e città, alla ricerca di reperti archeologici.

Libri per bambini di 10 anni In ogni istante di Luigi Ballerini Ed. Il Castoro Sara è sulla soglia di un passaggio importante: gli esami di terza media. Con lei ci sono le amiche e gli amici di sempre: insieme studiano, fanno progetti per il futuro, scelgono il costume per l'estate, si innamorano. Paolo è carino, ma anche Seba, così silenzioso, non è male. E Stefi è un po' matta ma è la migliore amica del mondo. Qualcosa nel suo equilibrio familiare però si rompe: il papà è in ospedale, è malato. Lì le giornate sono scandite da tempi diversi, come in una realtà parallela. Sara si muove in equilibrio fra i due mondi, leggera e profonda, fra incertezze e conquiste. Perché è solo quando capisci che ogni istante conta, che riesci a vivere appieno. E sei pronta a prendere il volo.

Il leone di Marte di Jennifer L. Holm Ed. Rizzoli Bell ha undici anni e come tutti i ragazzi della sua età adora le avventure, i dolci e gli animali. Ma Bell abita su Marte e l'unico animale che conosce davvero è il suo gatto, Leo. È arrivato sul pianeta rosso con la Squadra Spedizione e Insediamento degli Stati Uniti ed è abituato a una vita con molte responsabilità e rigide regole stabilite da Sai, il comandante della missione. La legge fondamentale è Niente contatti con i Paesi stranieri, mai.

Libri per bambini di 11 anni Logan e Mary Anne! Il Club delle baby sitter. Vol. 8 di Gale Galligan, Ann M. Martin Ed. Il Castoro È il primo giorno di scuola e Mary Anne non sa cosa aspettarsi. Sicuramente non si aspetta di incontrare Logan Bruno, un ragazzo terribilmente carino che si è appena trasferito a Stoneybrook e vorrebbe entrare a far parte del Club delle Baby-sitter! Per dimostrare di essere all'altezza del compito, dovrà superare un giorno di prova insieme a Mary Anne. La vita nel Club delle Baby- sitter non è mai stata così complicata e divertente!

Le parole possono tutto di Silvia Vecchini, Sualzo Ed. Il Castoro Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l'incidente, la separazione dei suoi, il litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla sua strada un maestro inatteso: l'anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione per l'alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un vecchio pazzo? Forse. Ma grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l'amicizia, la famiglia e, forse, anche l'amore.

Libri per bambini di 12 anni I lucci della via Lago di Giuseppe Festa Ed. Salani Un romanzo di formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita, quella dei tredici anni: l'estate in cui tutto diventa possibile. È il giugno del 1982. Sera dopo sera, partita dopo partita, l'Italia si sta facendo strada verso una finale dei mondiali che rimarrà nella Storia.

Noi ragazzi della libertà. I partigiani raccontano A cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi Ed. Feltrinelli La Resistenza raccontata in prima persona dalle ragazze e dai ragazzi che hanno scelto da che parte stare. Questo libro nasce da un progetto di oltre cinquecento interviste in collaborazione con l'Anpi, Associazione nazionale partigiani d'Italia.