Ficus bonsai, 6 consigli per prendersene cura

Sono mini alberi molto belli, che riproducono la pianta originale. I bonsai sono perfetti come oggetto di design, ma bisogna sapere come trattarli

Il genere Ficus appartiene alla famiglia delle piante di gelso (Moraceae). Il Ficus bonsai è considerato il bonsai per antonomasia. Questo alberello è una riproduzione nana della pianta originale che si ottiene tramite operazioni specifiche di potatura. I bonsai sono piante molto belle, che arredano come un vero oggetto di design e sono molto piacevoli da coltivare. Ma vediamo alcuni consigli per prendersene cura al meglio.