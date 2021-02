Stretching, 5 esercizi per collo e spalle da fare a casa

La sedentarietà e il lavoro al computer possono creare molta rigidità nella zona del collo e delle spalle. Sono punti in cui lo stress si accumula facilmente, facendoci sentire bloccati e indolenziti. Molte persone stanno lavorando in smart working e a casa, molto spesso, non hanno poltrone e scrivanie adeguate e che consentano di mantenere la postura corretta anche dopo molte ore di lavoro. Per provare a sciogliere la muscolatura e rilassare i nervi bastano pochi, semplici esercizi come ci spiega Valentina Iannelli, dance yoga pilates teacher trainer. Ecco allora i suoi cinque esercizi di stretching con focus su collo e spalle.