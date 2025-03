Alessandro Manzoni, 240 anni dalla nascita: vita e opere

Alessandro Manzoni nacque a Milano il 7 marzo 1785. Sua madre, Giulia Beccaria, era figlia del celebre illuminista Cesare Beccaria. Questa illustre discendenza e l'ambiente milanese pongono le basi di quello che sarebbe stato il pensiero manzoniano. All'età di sei anni fu mandato in collegio, dove rimase per cinque anni, raccontati come un periodo durissimo per il difficile rapporto con i compagni di scuola, descritti come violenti, e gli insegnanti che lo punivano spesso. L'unica consolazione, fin da bambino, era la letteratura, che ben presto divenne anche una passione, tanto che durante la ricreazione il piccolo Alessandro si chiudeva in una camera a comporre versi. Nel 1805 Manzoni venne invitato a Parigi dalla madre e dal compagno di lei, Carlo Imbonati, ma non fece in tempo a conoscerlo, perché morì poco prima del suo arrivo. Questo evento drammatico portò madre e figlio a instaurare un forte legame, che tale rimase per tutta la vita