Pilates reformer, benefici e i migliori esercizi

Pilates Reformer: cos’è e come si può usare l’apparecchio per il pilates, quali sono gli esercizi da fare e quali benefici può dare

Il Pilates Reformer è l’apparato più famoso e utile per praticare il pilates, il celebre sistema di allenamento che trae ispirazione da discipline orientali come lo yoga. Vediamo dunque nel dettaglio cos’è il Pilates Reformer, come utilizzarlo al meglio e quali benefici può portare.

Pilates Reformer: cos’è e come utilizzarlo

Inizialmente conosciuto come Universal Reformer, questo strumento è utilizzato per praticare la disciplina del pilates. Il termine “reformer” indica “universally reforming the body”, ovvero riformare in maniera universale il corpo.

A livello estetico, il reformer si presenta come un carrello mobile provvisto di rotelle per spostarlo, che ha uno schienale con un cuscino. In questo modo, il reformer è facilmente trasportabile ed è anche pieghevole, altra caratteristica che aumenta la versatilità dello strumento. Il carrello nella sua parte anteriore è collegato ad alcune molle che agiscono come resistenza e sono attaccate al telaio opposto, inoltre c’è una barra regolabile in corrispondenza di queste molle. Il retro dell’apparecchio è costituito da un sistema di cinghie e maniglie. Il Pilates Reformer risulta naturalmente regolabile in base alle caratteristiche fisiche di chi usa lo strumento.