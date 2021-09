Cura delle piante da giardino nel mese di settembre: i consigli

Tutte le indicazioni utili per prendersi cura del proprio giardino in concomitanza con l’arrivo della stagione autunnale Condividi:

In tutti i mesi dell’anno, le piante richiedono cure e attenzioni per crescere forti e sane. Durante i cambi di stagione, però, è necessario prestare maggiore attenzione poiché il giardino dovrà essere preparato per affrontare l’autunno. In questo periodo, infatti, assistiamo a un aumento delle precipitazioni e a un abbassamento delle temperature, che possono rivelarsi fatali per le nostre piante. Proprio a settembre, è indispensabile iniziare a portare in luoghi riparati le piante grasse, che in estate hanno abbellito i davanzali delle finestre. Sono davvero tanti i piccoli accorgimenti da rispettare per aiutare le piante da giardino a mantenere un aspetto rigoglioso, scopriamoli insieme.

Riseminare e raccogliere le prime foglie cadute approfondimento Fioriture di settembre, il calendario completo Durante il mese di settembre è opportuno continuare ad annaffiare le piante e iniziare a concimare nuovamente il prato, facendo molta attenzione alle eventuali erbe infestanti che potrebbero essere cresciute proprio negli ultimi giorni dell’estate. In quel caso, sarà necessario eliminarle ed eventualmente rimuovere il terriccio circostante. Inoltre, dovrete assicurarvi di rimuovere fin dalla radice le piante secche o annuali, che hanno cioè terminato il loro ciclo vegetativo. In questo periodo è consigliabile ripulire le siepi e accorciare i rami più lunghi, inoltre si potranno mettere a dimora delle nuove piante e, verso la fine del mese, anche gli alberi da frutto. Cosa seminare a settembre In questo periodo è possibile procedere con la semina di alcune piante in letti caldi o sottovetro. Nello specifico bocca di leone, margheritina, non ti scordar di me, viola del pensiero, alisso e geodezia. Ogni pianta avrà bisogno di accorgimenti particolari, per cui è utile informarsi prima su qualsivoglia specie si scelga di seminare in autunno. Tra le piante più colorate, da scegliere se si desidera mantenere un giardino colorato tutto l’anno, annoveriamo i settembrini e la veronica. Alcune talee indicate per la semina di settembre sono i roseti, i gerani, i garofani e le agerre.