Covid, viaggiare a Dubai: dal rischio quarantena al green pass

Ammirare il Golfo persico dall’edificio più alto del mondo – il Burj Khalifa – girare a bordo di un cammello nel deserto o rilassarsi in una delle splendide spiagge che la città offre. Dubai è questo e tanto altro e non sorprende che sempre più turisti la scelgono come meta delle loro vacanze. Quali sono le normative in vigore e quali documenti è necessario portare con sé? A questa e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi sicuri.