I 4 migliori esercizi per glutei e cosce per ridurre la cellulite

La cellulite è un ospite indesiderato, che ogni donna vorrebbe ridurre il più possibile. Ecco alcuni esercizi mirati per glutei e cosce che possono aiutare a ridurla e a sentirsi più in forma

Cosce e glutei sono da sempre uno dei punti critici del corpo, maggiormente interessati da inestetismi come cuscinetti, pelle a buccia d’arancia, cellulite e generale rilassamento della cute. E se la sedentarietà è nemica del benessere del nostro corpo, lo è ancora di più di cosce e glutei, che più di altri possono risentire dello scarso movimento e perdere in compattezza.

Tuttavia, la cellulite non è solamente una questione estetica. Disturbo del tessuto adiposo, è infatti accompagnata da fastidiosi problemi di salute, come sofferenze circolatorie , fragilità capillare e ritenzione idrica. La mancanza di adeguato movimento comporta una perdita di tessuto muscolare e di tonicità del corpo, con aumento della cellulite visibile. Al contrario, mantenersi in forma e avere una vita attiva porta allo sviluppo di una buona muscolatura, garantisce elasticità ai tessuti, aiuta a ridurre la ritenzione idrica e a migliorare l’efficienza circolatoria .

Glutei, cosce e cellulite: il ruolo della dieta

Non è solo la sedentarietà a incidere sulla salute di glutei e cosce. L’alimentazione è infatti un’altra chiave che può aiutare a ridurre sensibilmente la cellulite e a mantenere in salute glutei e cosce. Se la dieta sarà ricca di sale, cibi industriali come patatine, snack e prodotti confezionati, e di zuccheri raffinati, come dolci e biscotti industriali, sarà più facile favorire il rallentamento della microcircolazione e l’accumulo di adipe. Di conseguenza, i tessuti possono infiammarsi e aumentare la presenza di cellulite. Le variazioni di peso poi non aiutano: l’effetto yo-yo tipico di diete troppo drastiche rende più flaccidi i tessuti e poco tonici i muscoli. Anche in questo caso, costanza, attenzione all’alimentazione ed esercizi semplici, ma mirati sono i migliori alleati della nostra salute.

Glutei e cosce: 4 esercizi per ridurre la cellulite

La camminata non è la sola alleata per ridurre la cellulite: ci sono infatti esercizi semplici, ma mirati per cosce e glutei, che possono migliorare la forma fisica e la salute. Si possono eseguire comodamente a casa, nei ritagli di tempo e senza bisogno di attrezzatura. Bastano 15 minuti al giorno e, se fatti con costanza, i risultati sono assicurati. Vediamo i 4 migliori esercizi per cosce e glutei per ridurre la cellulite.