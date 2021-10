9 esercizi efficaci per dimagrire e tonificare

Perdere peso in maniera semplice e divertente, da soli o in palestra, tutto ciò che serve è esercizio, costanza e una corretta alimentazione

Stiamo parlando di due dei principali benefici del fare movimento che, con un po’ di impegno e un po’ di forza di volontà possono diventare una pratica divertente con grandi risultati soprattutto per chi tende a prendere peso anche per colpa di una vita sedentaria.

approfondimento

5 esercizi per rassodare i glutei con gli elastici fitness

Dedicare il giusto tempo al proprio benessere è fondamentale per vivere meglio e non solo per perdere i chili in eccesso; oltretutto questo rappresenta anche un ottimo modo per “staccare la spina” dal lavoro e dalle incombenze e dedicare un po’ di tempo a se stessi.

Non è sempre possibile andare in palestra o praticare qualche sport, ma con questi esercizi che possono essere fatti anche a casa, sarà possibile rimettersi in forma e sconfiggere la noia e la pigrizia che, da sempre, sono nemiche dell’attività fisica. Ricordiamo l’importanza del riscaldamento prima di eseguire qualsiasi esercizio e, in caso di patologie particolari o quadri clinici complessi di consultare il proprio medico di base o uno specialista.

Ricordiamo inoltre che in caso di particolari difficoltà con gli esercizi è sempre opportuno rivolgersi a un personal trainer esperto che saprà guidarvi passo passo in questo percorso.