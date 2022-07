Avventure sotto l'ombrellone, 10 libri per bambini da 3 a 11 anni

Valigia pronta? Siete sicuri di aver messo tutto? Probabilmente c'è ancora un posticino per un libro divertente, spassoso, intrigante, avventuroso, fantasioso.... Insomma, per una delle dieci idee che vi suggeriamo questa settimana. Buona lettura!

Un classico della letteratura per bambini, amato da generazioni di lettori, perfetto per la Buonanotte.

Inkiostrik è un mostriciattolo e come tale ama tutto ciò che è brutto, schifoso e orripilante. Si nutre di inchiostro e vive nella cantina sporca e polverosa di una scuola: quale miglior posto per andare a caccia del suo nutrimento preferito!

Manuale per giovani stambecchi. Tutto quello che c'è da sapere per affrontare la montagna con passo leggero

di Irene Borgna

Editore: Salani

Un libro per diventare un escursionista. In famiglia o in autonomia, scopri tutti i segreti dell'escursionismo: dall'organizzazione alla scelta dell'attrezzatura, dall'orientamento al riconoscimento delle tracce degli animali, passando per i pericoli da considerare e i rimedi da attuare in caso di piccoli e grandi imprevisti.