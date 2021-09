Allenamento tabata senza attrezzi, gli esercizi più efficaci

Workout ad alta intensità, perfetto sia per uomini che per donne, il Tabata è indicato per chi vuole dimagrire e migliorare la propria resistenza

Settembre è il mese in cui tutto ricomincia, compresi gli allenamenti in palestra. Tra i workout più popolari, oggigiorno, c’è sicuramente il Tabata, che si basa su cicli di esercizi di breve durata, lavorando sui gruppi muscolari (glutei, addominali, dorsali e via dicendo). Come attività ad alta intensità, può essere svolta sia a corpo libero che con l’utilizzo di pesi e attrezzi. In questo articolo, ci soffermeremo sulla prima opzione e scopriremo come l’allenamento Tabata possa essere un valido alleato per tornare in forma dopo i tipici bagordi dell’estate.

Se ancora non lo conoscevate, questa è l’occasione giusta per aggiornarvi. Il Tabata, infatti, è una variante dell’HIIT e consiste in una serie di esercizi alternati, che devono essere eseguiti in rapida successione. Il corpo, infatti, grazie a questo workout, lavora ad alta intensità per 20 secondi circa, con pause di 10 secondi tra una serie e l’altra. In 4 minuti, l’esecuzione prevista è di otto esercizi totali. In sostanza, l’alternanza rapidissima tra sforzo e tempo di recupero permette di eliminare il grasso corporeo più velocemente, mentre l’organismo continua a bruciare energia anche dopo l’allenamento. La caratteristica che più attrae è sicuramente la possibilità di svolgere il circuito ovunque e a qualsiasi ora, poiché non è necessario l’utilizzo di macchinari o di attrezzi.

La pratica

Il workout Tabata è rapido e breve, dunque risulta essere perfetto per completare una sessione di allenamento. Se eseguito 3 o 4 volte alla settimana, potrà essere un valido supporto per il dimagrimento.

Ecco le tre fasi salienti del Tabata:

Riscaldamento: durata tra i 5 e i 10 minuti

Sforzo: 20 secondi circa per esercizio, tutti eseguiti velocemente

Recupero: 10 secondi circa tra un esercizio e l’altro

Non saranno necessari attrezzi o pesi, ma assicuratevi sempre di avere un tappetino a disposizione e soprattutto non dimenticatevi del riscaldamento, pratica basilare per non rischiare di farsi male.

A chi è adatto

Essendo un training molto intenso e faticoso, si sconsiglia la pratica a persone non allenate, poiché lo sforzo richiesto potrebbe essere troppo elevato. Per tutti gli atleti che frequentano la palestra o che praticano sport con regolarità, ma anche per chi vuole perdere peso, questo workout è invece caldamente raccomandato.

Il consiglio, in via generale, è di cominciare ad allenarsi in maniera graduale, senza sottoporre il proprio fisico a sforzi eccessivi e troppo repentini. Inoltre, l’intensità richiesta potrebbe non essere opportuna per chi soffre di problemi cardiocircolatori. In caso di patologie conclamate, il consulto con il proprio medico di fiducia è indispensabile.

Gli esercizi migliori

Se vi sentite pronti per iniziare un allenamento Tabata senza attrezzi, allora potrete cominciare da un circuito tipo, perfetto per essere svolto a casa, all’aria aperta, oppure in palestra. Prima di iniziare, è bene procedere con un riscaldamento di 5 o 10 minuti circa, per allungare i muscoli coinvolti.

Ecco un esempio tipico di workout Tabata:

20 secondi di squat

10 secondi di pausa

20 secondi di flessioni

10 secondi di pausa

20 secondi di mountain climber

10 secondi di pausa

20 secondi di squat

10 secondi di pausa

20 secondi di flessioni

10 secondi di pausa

20 secondi di burpees

10 secondi di pausa

20 secondi di squat

10 secondi di pausa

20 secondi di flessioni

10 secondi di pausa

Una volta terminati tutti gli esercizi, eseguire un defaticamento di almeno 3 o 4 minuti circa e procedere con profonde e lente respirazioni.