Libri per bambini da 0 a 13 anni, le proposte di Giochi con me?

Ci aspetta un viaggio nello spazio questa settimana, anzi più di uno!. Ma anche l'inizio della scuola, la voglia di coccola e una radio molto speciale, la radio della giungla. Come sempre tante avventure per i più piccoli. Buona lettura.

Il rispetto, la fantasia, la creatività. I bambini, e il loro essere in molti luoghi contemporaneamente. Perchè l'immaginazione è soprattutto una questione di bambini.

Dieci astronauti lontani da tutto e un omicidio. Qualcuno a bordo della navicella ha mentito. (Among us. Un traditore nello spazio di Laura Rivière Ed. ElectaJunior).

Lo spazio è il luogo della fantasia per eccellenza, ed è lì che vivono Astrid e Miranda, due simpatiche ragazzine alle prese con un mistero da risolvere e un ragazzino da salvare (Astrid e Miranda di Molly Brooks Ed. Il Castoro)Paura? Ma quando mai! Zombie, fantasmi, vampiri sono divertentissimi! Basta scivolare con una torcia sotto le coperte e vivere storie spettrali mai sentite prima (Le storie di paura di un amico fantastico di Rowley Ed. Il Castoro).

Certo che poi se la paura è troppa, si può sempre correre nel letto di mamma e papà...( Nel tuo letto! di Emile Jadoul Ed. Babalibri).

Oppure scrivere tutto d'un fiato che cosa bisogna fare per dventare grandi in fretta, ciò che non può mancare nella lista delle cose irrinunciabili per crescere (Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni di Pierdomanico baccalario e Lucia Stipari Ed. Il Castoro). A volte basta andare a scuola per vivere le avventure più divertenti, e passare dalla scuola dell'infanzia alla primaria è un grande traguardo! (Vado a scuola. Giochi e attività per imparare le lettere e i numeri di Angels Navarro Ed. ElectaKids).

Certe cicale vivono 17 anni sottoterra ed escono solo quando sono diventate adulte per vivere alla luce del sole un unico mese.Dopo il primo anno alle medie tutto può cambiare, ma qualcosa resterà per sempre (Come le cicale di Fiore Manni Ed. Rizzoli).

Nella foresta c’è un albero millenario. E’ l’albero più vecchio del mondo. Ha visto cambiare il nostro pianeta, ha visto nascere gli animali e infine l’uomo. E ha anche visto come l’uomo si sia approfittato dlela natura rompendo un’armonia millenaria (Moabi di Mickael El Fathi Ed. terre di Mezzo).

Che cosa trasmette radio Banana oggi? Nel cuore della giungla la scimmietta Aristotele fa una scoperta sorprendente che scatena una serie di eventi davvero incredibili (Radio Banana di Clamentine Melois e Rudy Spiessert Ed. Babalibri).

Infine la nostra copertina dedicata a chi può cambiare il mondo. Lo ha detto l'Onu, fissando gli obiettivi dell'agenza 2030 per migliorare entro quella data la vita del nostro pianeta. Per farlo servono loro, i bambini. Coloro che tra meno di 10 anni saranno giovani uomini e donne, consapevoli di ciò che serve per migliorare il mondo. (Possiamo cambiare il mondo, Rossella Kohler Ed. Mondadori).