Bergamo, Christie’s mette in vendita Palazzo TrussardiLifestyle
Oltre 5mila metri quadrati, 15 camere, 20 bagni, a Bergamo Alta. Un immobile di lusso in vendita tra i 40 e i 50 milioni di euro
Palazzo Trussardi è in vendita. Una dimora cinquecentesca a Bergamo Alta: oltre 5mila metri quadrati con 15 camere da letto, 20 bagni, spa, arredi di lusso per un valore tra i 40 e 50 milioni di euro. In esclusiva su Christie’s International Real Estate che la pubblicizza così: “Cinque secoli di storia, una visione contemporanea”.
Dove viveva Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker
Quello che il reel non mostra è il resto del complesso, tra via Porta Dipinta e via Osmano: spa, parco, terrazza e un camminamento sotterraneo che arriva fino a Porta Sant’Agostino. E poi cinque appartamenti da 200 metri quadrati l’uno, fatti ristrutturare anni fa da Nicola Trussardi e, fino al 2015, mai affittati. Un simbolo diventato familiare ai tempi in cui Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ci abitavano da marito e moglie, divisi tra Milano e Bergamo.