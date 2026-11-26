Dove viveva Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Quello che il reel non mostra è il resto del complesso, tra via Porta Dipinta e via Osmano: spa, parco, terrazza e un camminamento sotterraneo che arriva fino a Porta Sant’Agostino. E poi cinque appartamenti da 200 metri quadrati l’uno, fatti ristrutturare anni fa da Nicola Trussardi e, fino al 2015, mai affittati. Un simbolo diventato familiare ai tempi in cui Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ci abitavano da marito e moglie, divisi tra Milano e Bergamo.