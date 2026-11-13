Introduzione
Il 12 novembre si è tenuta la 72esima edizione della Guida Michelin che ha assegnato nuovi riconoscimenti ai ristoranti italiani. Sono 16 le attività che hanno conquistato per la prima volta una stella, tre quelle che hanno ottenuto le due stelle mentre non ci sono - a sorpresa - nuovi ristoranti tristellati. Ma c’è anche chi la stella l'ha persa. Tra i nomi più di spicco ci sono quelli del ristorante Uliassi (passa da tre a due stelle) e quelli degli chef Canavacciuolo e Cracco. Il primo ha perso una stella al Cannavacciuolo Bistrot di Torino, ma ha confermato le tre stelle a Villa Crespi. Il secondo, invece, ha perso la stella con Cracco Portofino per via della chiusura (ma è in arrivo un trasferimento a Rapallo).
Quello che devi sapere
Il caso del ristorante Uliassi
Il caso che sta facendo più scalpore è quello del ristorante Uliassi, a Senigallia: era un tristellato, ma ora ha perso una stella. Aveva guadagnato la terza stella nel 2019. Adesso però scende appunto a due. “Ci dispiace moltissimo, ma rispettiamo profondamente il giudizio della guida, che ha avuto e continua ad avere un ruolo importante nella nostra storia. Quello che non cambia è la passione per il lavoro e la volontà di accogliere ogni ospite con la stessa attenzione di sempre, facendolo stare bene”, il commento della famiglia Uliassi sui social.
Per approfondire:
Guida Michelin 2027, i migliori ristoranti stellati in Italia. FOTO
La retrocessione del San Domenico di Imola
L’altra retrocessione riguarda il San Domenico di Imola: passa da due a una stella. Il ristorante aveva conquistato la seconda stella molti anni fa, nel 1977.
Per approfondire:
Gordon Ramsay compie 60 anni: carriera, stelle Michelin e vita privata
I ristoranti che avevano una stella e l'hanno persa
I ristoranti che avevano una stella e che restano senza sono in tutto sono 16. Qui l’elenco completo:
- Esplanade a Desenzano del Garda (Brescia)
- Il Fagiano a Fasano del Garda (Brescia)
- 21.9 a Piobesi d'Alba (Cuneo)
- La Zanzara a Codigoro (Ferrara)
- Colline Ciociare ad Acuto (in provincia di Frosinone)
- Paolo e Barbara a San Remo (Imola)
- La Pineta a Marina di Bibbona (Livorno)
- La Collana a Lodi
- Lorenzo a Forte dei Marmi (Lucca),
- Gusto by Sadler a San Teodoro (Oristano)
- I Castagni a Vigevano (Pavia)
- Vigna Mare ad Andora (Savona)
- Casamatta a Manduria (Taranto)
- Cannavacciuolo Bistrot a Torino,
- Carignano a Torino
- Amistà a Corrubio (Verona)
Il caso di Canavacciuolo
Come si vede nell'elenco della scheda precedente, tra chi ha perso una stella figura anche il Cannavacciuolo Bistrot di Torino. Lo chef però ha confermato le tre stelle a Villa Crespi. "Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa", ha detto commentando la perdita della stella Michelin del suo bistrot. "Ci sono stati un po' di passaggi di chef e secondo me questo ha penalizzato un po' Torino", ha aggiunto, riconoscendo le difficoltà incontrate dal ristorante. Ma il risultato diventa anche uno stimolo per il futuro: "È un punto di partenza e una nuova sfida per riportare Torino nel mondo stellato".
Le stelle perse per le chiusure
Capitolo diverso è quello che riguarda i ristoranti usciti dalla selezione perché hanno chiuso (o hanno avuto un trasferimento o hanno trasformato la loro offerta). Il più rilevante in questo senso è il ristorante Quattro Passi a Nerano, precedentemente tristellato, che esce dall'elenco dopo la chiusura (aprirà nel Romeo Hotel a Massa Lubrense, ndr). Il suo caso contribuisce, insieme alla retrocessione di Uliassi, alla diminuzione dei ristoranti con tre stelle da 15 a 13. Tra le altre uscite più di spicco ci sono anche Lido 84, Santa Elisabetta, Cracco Portofino e La Trattoria Enrico Bartolini. Qui l'elenco completo:
- Octavin ad Arezzo
- Impronte a Bergamo
- Lido 84 a Fasano del Garda
- Sedicesimo Secolo a Orzinovi (Brescia)
- Santa Elisabetta a Firenze
- Cracco Portofino (Portofino)
- La Trattoria Enrico Bartolini a Castiglione della Pescaia (Grosseto)
- Gabbiano 3.0 a Marina di Grosseto
- Il Circolino di Monza
- Quattro Passi (Nerano)
- Contaminazioni di Somma Vesuviana (Napoli)
- Atman di Vinci (Potenza)
- Don Alfonso 1890 San Barbato a Lavello (Potenza)
- Castello di Fighine a San Casciano dei Bagni (Siena)
- Peter Brunel di Arco (Trento)
- Unforghettable (Torino)
- Agli Amici Dopolavoro di Venezia
- Palais Royal di Venezia
- Matteo Grandi di Vicenza
Per approfondire:
Jessica Rosval è stata nominata la migliore chef donna del mondo 2026