Introduzione

Il 12 novembre si è tenuta la 72esima edizione della Guida Michelin che ha assegnato nuovi riconoscimenti ai ristoranti italiani. Sono 16 le attività che hanno conquistato per la prima volta una stella, tre quelle che hanno ottenuto le due stelle mentre non ci sono - a sorpresa - nuovi ristoranti tristellati. Ma c’è anche chi la stella l'ha persa. Tra i nomi più di spicco ci sono quelli del ristorante Uliassi (passa da tre a due stelle) e quelli degli chef Canavacciuolo e Cracco. Il primo ha perso una stella al Cannavacciuolo Bistrot di Torino, ma ha confermato le tre stelle a Villa Crespi. Il secondo, invece, ha perso la stella con Cracco Portofino per via della chiusura (ma è in arrivo un trasferimento a Rapallo).