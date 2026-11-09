Carta da cucina, quali sono i prodotti migliori secondo Altroconsumo

Introduzione

Uno, due o tre veli, densità dei fogli, lunghezza dei rotoli e quantità di strappi. Le caratteristiche della carta da cucina sono molte e le loro differenze, insieme al rapporto qualità-prezzo, vanno incontro alle esigenze dei consumatori. Ma quali sono le marche migliori? A rispondere è Altroconsumo che con un test sottoposto a quasi 400 persone ha messo alla prova 12 carte da cucina sul mercato. Resistenza e capacità di assorbimento sono i due elementi più importanti valutati dai consumatori e quanto emerge è interessante. Nell’immaginario comune i rotoli con meno veli sono peggiori degli altri perché pensati come meno resistenti ma la ricerca dice il contrario: sul podio infatti arrivano anche due rotoli a due veli e addirittura uno a un solo velo, a prova del fatto che la miglior carta da cucina non è quella con più veli e che a un prezzo maggiore non sempre corrisponde una migliore qualità. Ecco la classifica stilata da Altroconsumo.