Carta da cucina, quali sono i prodotti migliori secondo Altroconsumo

Introduzione
Uno, due o tre veli, densità dei fogli, lunghezza dei rotoli e quantità di strappi. Le caratteristiche della carta da cucina sono molte e le loro differenze, insieme al rapporto qualità-prezzo, vanno incontro alle esigenze dei consumatori. Ma quali sono le marche migliori? A rispondere è Altroconsumo che con un test sottoposto a quasi 400 persone ha messo alla prova 12 carte da cucina sul mercato. Resistenza e capacità di assorbimento sono i due elementi più importanti valutati dai consumatori e quanto emerge è interessante. Nell’immaginario comune i rotoli con meno veli sono peggiori degli altri perché pensati come meno resistenti ma la ricerca dice il contrario: sul podio infatti arrivano anche due rotoli a due veli e addirittura uno a un solo velo, a prova del fatto che la miglior carta da cucina non è quella con più veli e che a un prezzo maggiore non sempre corrisponde una migliore qualità. Ecco la classifica stilata da Altroconsumo.
Quello che devi sapere
Qualità e convenienza
Più veli, confezione grande, buon rapporto qualità-prezzo: queste sono le caratteristiche che, secondo Altroconsumo, gli italiani tendono a controllare quando si trovano davanti agli scaffali di carta da cucina al supermercato. La cosa più importante per i consumatori è sempre la stessa: avere un prodotto di qualità che sia anche conveniente. Questo perché anche la carta da cucina rientra tra le spese annue che pesano sul portafoglio dei consumatori: il prodotto costa in media più di 50 euro all’anno ma il prezzo varia a seconda della marca che si acquista.
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Carte da cucina più apprezzate
Come anticipato, più veli non sono automaticamente sinonimo di qualità migliore. Dal test di Altroconsumo emerge infatti che le carte da cucina più apprezzate sono Foxy Mega e Scottex Tuttofare, che hanno entrambe due veli, e Tutto Pannocarta 3in1 che, pur avendo un solo velo, raggiunge risultati ottimi superando altri prodotti a due e tre veli.
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Acquisto migliore in base al prezzo
Altro discorso riguarda i costi: prezzo maggiore non vuol dire anche maggiore qualità. Bisogna tenere in considerazione che il costo della confezione può essere fuorviante se non si considera quanti strappi contiene: ipotizzando una media di 10 strappi al giorno, ovvero il consumo medio indicato da coloro che hanno partecipato al test, Altroconsumo affermanche “Tutto Pannocarta 3in1, molto apprezzato e di ottima qualità, costa il doppio della media, ma con il Miglior acquisto di Eurospin si risparmia circa il 30% rispetto alla media e il 65% rispetto al più caro”.
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FOXY MEGA: 2 veli, 100 strappi per rotolo, costo annuo: 56 euro
La carta da cucina FOXY Mega si aggiudica i titoli di Migliore del test e di Scelto dai consumatori. “Nella prova pratica - si legge sul sito dell’organizzazione - è tra i più apprezzati per resistenza, assorbenza e morbidezza. Si dichiara idonea al contatto con alimenti dalla parte non decorata e compatibile con il microonde. Realizzata in cellulosa vergine PEFC da foreste sostenibili e Ecolabel, a basso impatto ambientale. Ha l’etichetta più completa del test”.
TUTTO PANNOCARTA 3in1: 1 velo, 48 strappi a rotolo, costo annuo: 108€
Questa carta da cucina si aggiudica il titolo di Scelto dai consumatori. “Molto apprezzata alla prova d’uso, in particolare per la resistenza, anche da bagnata”, afferma Altroconsumo. “Pur avendo un solo velo, supera diversi prodotti a due o tre veli. Senza decorazioni, è indicata per il contatto con alimenti su entrambi i lati. Realizzata con 100% cellulosa pura (non riciclata) proveniente in parte da foreste sostenibili FSC”.
SCOTTEX TUTTOFARE: 2 veli, numero strappi non dichiarato, 65€ all'anno
Titolo di Scelto dai consumatori anche per il Tuttofare di Scottex che è tra i preferiti nella prova pratica, “soprattutto per la capacità di assorbimento e la morbidezza. La carta (non riciclata) proviene in parte da foreste sostenibili certificate FSC. E’ idonea al contatto con alimenti dalla parte non decorata. L’etichetta è migliorabile, soprattutto perché non riporta il numero di strappi”, dichiara l’organizzazione dei consumatori.
EUROSPIN SOFT DREAM FORTE: 3 veli, 80 strappi a rotolo, 38€ all'anno
Quello di Eurospin è il prodotto che conquista il titolo di Miglior acquisto: questo perché è considerato complessivamente buono e a basso costo. Eurospin Soft Dream Forte, si legge sul sito di Altroconsumo, “è promossa alla prova pratica dai consumatori, in particolare per la facilità di strappo. Prodotta da pura cellulosa proveniente in parte da foreste sostenibili FSC. Riporta l’indicazione di utilizzare la parte non decorata a contatto con gli alimenti. Etichetta abbastanza completa”.
Non tutte le carte sono adatte al contatto con gli alimenti
Infine, da Altroconsumo arriva un avvertimento importante per i consumatori: non tutti i rotoli di carta da cucina sono adatti a ogni tipo di utilizzo. Poche persone infatti sanno che alcuni prodotti non sono idonei al contatto con gli alimenti. “Se usi la carta per assorbire l’olio dei fritti o avvolgere un panino - scrive l’organizzazione - verifica prima che la confezione riporti il simbolo del bicchiere e forchetta o la dicitura ‘idoneo al contatto con alimenti’: significa che il produttore ha effettuato opportune e severe analisi secondo la normativa vigente per garantire che la carta non rilasci sostanze nocive negli alimenti”. Indicazioni specifiche per quanto riguarda la carta da cucina realizzata con carta riciclata: la normativa italiana, che è attualmente più restrittiva di quella generale europea, prevede che sia idonea al contatto solo con alimenti secchi come la pasta ma non con cibi umidi o grassi.
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