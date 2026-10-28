Introduzione

Nella Legge di Bilancio 2027, all'esame oggi in Consiglio dei Ministri, potrebbe essere ufficializzato un nuovo slittamento per l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax. Come annunciato nei giorni scorsi dal vicepremier forzista Antonio Tajani, il governo Meloni si appresta a spostare il debutto delle due imposte di altri sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio del prossimo anno. "Sarei per un rinvio di un anno, quindi se dopo i sei mesi saremo ancora al governo probabilmente ci sarà un'ulteriore proroga", ha detto il ministro degli Esteri intervenendo all'assemblea di Federchimica a Milano.