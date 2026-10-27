Introduzione

La maggioranza e il governo Meloni stringono il cerchio per arrivare al varo della prossima Legge di Bilancio, l’ultima di questa legislatura. Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi, secondo quanto trapelato, mercoledì alle 12 per il via libera del testo definitivo. Il lavoro è stato intenso: a più di due settimane di distanza dal Documento programmatico di bilancio approvato il 13 ottobre, i dettagli della Manovra da 23,5 miliardi di euro non sono ancora noti. A pesare sui tempi è stata anche l'attesa del verdetto Ue sulle misure da finanziare con la flessibilità per Difesa ed Energia. Sono tante le misure in bilico di cui si è parlato in queste settimane, e non ci sono ancora certezze sulla loro inclusione nel testo definitivo.