“Il diritto alla riparazione rende evidente ciò che il mercato sta già dimostrando: il post-vendita non è un costo da gestire, ma una leva strategica”. A dirlo all’AdnKronos è Fabio Fasolino, ceo di Business company, azienda che affianca i produttori nelle fasi di vita del prodotto. “Per produttori e retailer - spiega l’esperto - la sfida sarà trasformare gli obblighi normativi in processi semplici, tracciabili e affidabili. Chi saprà farlo potrà ridurre le criticità operative, rafforzare la fiducia del cliente e costruire un vantaggio competitivo duraturo”.