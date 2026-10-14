Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lagioia: "La memoria? Un motore narrativo formidabile proprio perché inaffidabile"

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

In “Santa Barbara”, il suo nuovo romanzo pubblicato da Einaudi, lo scrittore pugliese attraversa una storia familiare, interrogandosi su ciò che ereditiamo dal passato e su quello che siamo capaci di lasciare alle generazioni successive. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La storia di "Incipit" di questa settimana comincia a Capurso, in Puglia. Comincia con Nunzia, una ragazza poverissima che sposa Nicola e mette al mondo Domenico. Da quella famiglia, e da quel paese, Nicola Lagioia attraversa decenni di storia italiana: il fascismo, la guerra, l’emigrazione, il boom economico. Ma al centro resta una donna (e una famiglia) che prova a lasciarsi alle spalle la miseria e finisce per trasmettere, insieme alla ricchezza, desideri, rancori, violenze. Su questo mondo veglia Santa Barbara: la patrona del paese, dietro il cui culto ufficiale ne sopravvive un altro, clandestino, soprattutto femminile, in cui a quella santa non si chiede soltanto protezione, ma anche vendetta.

"Santa Barbara",  il nuovo romanzo di Nicola Lagioia, è soprattutto un romanzo su ciò che una generazione lascia alla successiva: non soltanto denaro, ambizioni o colpe, ma una memoria che non appartiene necessariamente a chi ha vissuto gli eventi, "il più inaffidabile dei narratori - racconta Lagioia in questa intervista - che però è anche il motore delle storie e dei racconti".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit – Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist qui sotto.

Lifestyle: Ultime notizie

"Non chiamarmi Cenerentola", il nuovo libro di Paola Servente

Lifestyle

Una rilettura contemporanea della celebre fiaba ambientata tra i corridoi di un liceo. Al centro...

Napoli, al Maschio Angioino la mostra "80 Repubblica"

Lifestyle

I ritratti in analogico di Gabriele Colafranceschi, la curatela di Rosanna Menduni De Rossi e le...

Winnie the Pooh compie 100 anni, la storia dell'orso più amato

Lifestyle

Il 14 ottobre 1926 usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele, nato dalla...

7 foto

Winnie the Pooh compie 100 anni: 10 oggetti per gli appassionati

GUIDA ACQUISTI

Il 14 ottobre 1926 fece la sua prima apparizione Winnie the Pooh, il celebre orsetto nato dalla...

11 foto

Oroscopo del 14 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà particolare? Lavoro, amore e finanze...

Lifestyle: I più letti