Stiamo romanticizzando il bad timing o siamo solo "delulu"?

Esiste davvero una persona giusta al momento sbagliato o siamo solo "delulu"? Il neologismo deriva dall’inglese "delusional", ovvero illuso, ed è entrato nel linguaggio di internet per descrivere chi si aggrappa a convinzioni o fantasie poco realistiche, soprattutto quando si tratta di amore. Di persone giuste al momento sbagliato, di delusionships e di quanto i film e l'arte contribuiscano ad alimentare queste narrazioni abbiamo parlato con la psicologa e content creator Martina Ferrari (@instasogno)