Halloween 2026, eventi e feste in programma in Italia: cosa fare

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Halloween 2026, eventi e feste in programma in Italia

Lifestyle
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Dai castelli infestati ai concerti a lume di candela, passando per borghi medievali, musei e parchi divertimento. Ecco alcuni degli appuntamenti in programma per il weekend del 31 ottobre e del primo novembre

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Halloween è alle porte e in tutta Italia ci si prepara a celebrare la notte del 31 ottobre con feste in costume, passeggiate in castelli infestati, party stregati e iniziative per i più piccoli. Accanto ai parchi divertimento, che per tutto il mese hanno ospitato attrazioni a tema, ci sono musei, castelli e borghi che propongono esperienze legate alla storia e alle tradizioni locali. Dal nord al sud Italia, ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere questo fine settimana.

Torino, Milano e nord Italia

A Torino, i Musei Reali ospitano il 31 ottobre Samonios - La vera storia di Halloween, una serata dedicata alle origini celtiche della festa di Halloween. Dalle 19.45 alle 23.30, il percorso attraversa il Museo di Antichità e i Giardini Reali, tra rievocazioni storiche, narrazioni, danze e un rito del fuoco che celebra la fine dell'estate e l'inizio del nuovo anno. Un'occasione per visitare gli appartamenti reali in un'occorrenza speciale.

 

A Milano, la Cineteca Arlecchino propone il 31 ottobre, alle 21, la proiezione in lingua originale sottotitolata di Halloween - La notte delle streghe, il film del 1978 di John Carpenter, per chi non ha paura di sfidare la serata più inquietante dell'anno con un horror cult. Se invece si è alla ricerca di eventi più meno spaventosi ma ugualmente coinvolgenti, il Castello Sforzesco organizza invece, il 31 ottobre e il 1° novembre, Delitto al Castello, un percorso investigativo tra enigmi, personaggi storici e misteri della corte sforzesca. Per i più piccoli c'è invece Mostri al castello, evento dedicato ai bimbi tra i 4 e i 5 anni.

 

A Gardaland, in provincia di Verona, il 31 ottobre torna l'Halloween Party, che conclude la stagione del Magic Halloween. Il parco resterà aperto dalle 10 a mezzanotte, con attrazioni, spettacoli e concerti a partire dalle 18. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, Alvaro Soler, Artie 5ive, Roy Paci, LDA e AKA 7even. Da non perdere anche Preda, il labirinto mozzafiato che dà un tocco in più a questo Halloween.

 

In Liguria, il borgo medievale di Triora, nell'entroterra imperiese, torna a celebrare Halloween il 31 ottobre e il 1° novembre. Conosciuto come il Paese delle Streghe per i processi di stregoneria del XVI secolo, ospita mercatini, spettacoli e iniziative ispirate alla sua storia. Un evento davvero da non perdere se si vuole conoscere qualcosa di più della nostra penisola ricca di storia e tradizioni (anche esoteriche e legate alla magia!).

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Roma e centro Italia

A Roma, tra le proposte più particolari ci sono i concerti Candlelight: Classici di Halloween, in programma il 30 ottobre a Palazzo Ripetta. Un quartetto d'archi esegue, alla luce delle candele, alcune delle colonne sonore più celebri del cinema horror e fantastico, da Psycho a L'esorcista, passando per Stranger Things, La famiglia Addams e Thriller di Michael Jackson.

 

Ancora a Roma, Cinecittà World festeggia Halloween fino al primo novembre con attrazioni horror, spettacoli e attività per famiglie. Tra le novità del 2026 ci sono The Haunted Theatre, un percorso ambientato in un teatro infestato, e Spooky Town Playground, uno spazio dedicato ai più piccoli. Il 31 ottobre il parco resterà aperto fino a mezzanotte con musica e spettacoli.

 

Nelle Marche, Corinaldo, in provincia di Ancona, ospita la ventiseiesima edizione della Festa delle Streghe. Il programma, che si conclude il 31 ottobre, comprende spettacoli, laboratori, musica, attrazioni e appuntamenti gastronomici nelle strade del centro storico. L'ingresso alle aree della manifestazione è gratuito.

 

In Toscana, il 31 ottobre torna l'Halloween Celebration di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Il borgo e il celebre Ponte del Diavolo diventano lo scenario di spettacoli e rappresentazioni ispirate alle leggende locali, tra personaggi fantastici, costumi e atmosfere gotiche.

 

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Halloween al Sud Italia

In Puglia, il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ospita il Parco delle Zucche, aperto anche il 31 ottobre e il primo novembre. Tra le attività ci sono un labirinto, laboratori per bambini, spettacoli di burattini e spazi dedicati alle zucche. La sera del 31 ottobre è previsto l'evento Halloween vs Día de los Muertos.

 

Sempre in Puglia, a Pulsano, in provincia di Taranto, il Castello De Falconibus si trasforma per la quinta edizione del Castello infestato. Il 30 e 31 ottobre il maniero e il centro storico ospitano un percorso a tema horror organizzato dalla Pro Loco. L'ingresso al castello è gratuito.

 

A Napoli, chi preferisce un'esperienza legata alla storia della città può visitare le Catacombe di San Gennaro, nel Rione Sanità. I percorsi guidati attraversano gli ambienti sotterranei che custodiscono testimonianze dei primi secoli del cristianesimo. Le visite si svolgono durante tutto l'anno, anche nel weekend di Halloween, con prenotazione obbligatoria.

 

Sempre a Napoli, il Museo dell'archivio storico del Banco di Napoli, il Cartastorie, propone una visita guidata teatralizzata in compagnia del Munaciello, una delle figure più conosciute del folklore partenopeo. Tra antichi documenti, registri e racconti della città, il percorso ripercorre storie e leggende napoletane. 

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