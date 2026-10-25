Libri per bambini, 10 storie per festeggiare Halloween

Streghette, fantasmi e mostri birichini: Halloween è alle porte! Nella nostra rubrica dei libri per bambini vi aspettano 10 storie da brivido… ma tutte da ridere! Tra zucche pasticcione, creature buffe e avventure mostruose, il divertimento è assicurato. Perfette per chi ama le storie paurose, ma non troppo! Allora, siete pronti a fare il pieno di libri da paura? Dolcetto o… libretto?
- È difficile essere un fantasma quando sei una copertina... Il piccolo fantasma non sa perché è così diverso dagli altri fantasmi. Ma, un giorno, un'amicizia speciale cambia tutto e lui capisce che essere diversi può rivelarsi un dono prezioso. Una storia di amicizia che ha conquistato i cuori di tutto il mondo.
- Benvenuti nel mondo in miniatura di Villatopi, una casa che non assomiglia a nessun'altra! Sam è timido e gentile, Julia è curiosa e testarda. Sono migliori amici e insieme vivono un sacco di avventure… e si cacciano in qualche guaio! Seguili nel loro nascondiglio segreto, guardali preparare i pancake o scovare tesori, finché viene l'ora di andare a dormire. Ai due topini piace esplorare e tante sorprese li aspettano ogni giorno. Che divertimento a Villatopi!
- "Siete pronti a incontrare insetti mostruosi, un giovane Tristo Mietitore e persino un mignolo smarrito alla ricerca del suo proprietario? Tutto, ovviamente, in compagnia dell’amico più fantastico che ci sia: Rowley Jefferson! Ma fate attenzione: anche se esilaranti, queste storie vi regaleranno comunque brividi… da paura!
- La sera di Halloween è finita, i bambini sono a letto e i fantasmi si stanno radunando in un posto molto speciale: il parco giochi infestato! Allo scoccare della mezzanotte, i fantasmi si ritrovano qui non più per spaventare, ma semplicemente per giocare. L'apparizione di due bambini in carne e ossa riuscirà a interrompere i loro festeggiamenti? Dall'amata coppia di creatori per l'infanzia R.J. Palacio e Brett Helquist, una storia da brivido destinata a diventare un classico
- Ci sono porte che possono intimidire, come quella della classe il primo giorno di scuola. E porte che schiudono mondi lontani e meravigliosi, come le pagine di un libro. Ci sono porte grandi e pesanti: per aprirle bisogna spingere tutti insieme. E porte misteriose: dove condurranno? Quale sarà meglio scegliere? Un’ode giocosa alle soglie che attraversiamo, ai momenti di passaggio, alle possibilità che ci aspettano ogni giorno.
- Ogni notte, quando arriva il momento di dormire, la cameretta di Lucy si riempie di mostri. Ce ne sono di ogni tipo: chi ruggisce, chi strilla, chi fischia e striscia, chi è piccolo ma cattivissimo. Lucy prova in tutti i modi a mandarli via, ma loro non ne vogliono sapere. Finché una sera decide di cambiare strategia: invece di lasciarsi spaventare, sarà lei a spaventare loro. I mostri, terrorizzati, si mettono a piangere e Lucy capisce che forse non serve cacciarli per riuscire finalmente a dormire.
- La serie "Cosa fanno i dinosauri" aiuta i bambini e i grandi a gestire le piccole difficoltà quotidiane, mostrando come le buone maniere e la gentilezza siano la strada giusta per vivere bene e risolvere qualsiasi problema. Qui si racconta la storia di quello che succede nelle vite di dieci dinosauri a Halloween. Strillano anche loro quando dicono “dolcetto o scherzetto”?
- In piena notte, qualcosa si schianta fuori dalla casa del signor Li. Dai cespugli escono tre misteriose creature, con la pelle blu e gli occhi grandi. Dicono di essere degli umani. Dicono di venire “dall’Australia”. Dicono che la loro “automobile” si è rotta. Sarà tutto vero? Il signor Li esita un momento. Ma in fondo, è poi così importante di fronte a qualcuno che chiede aiuto? Una divertente invasione aliena che racconta come la gentilezza possa rompere le barriere culturali… perfino quelle intergalattiche!
- Zeb è uno zombie come tanti: cresce in una famiglia di agricoltori che coltiva cervelli, biologici, allevati a grano, a km zero, da vendere al mercato contadino. In casa sua, i cervelli sono cibo. Punto. Finché Zeb non trova Brian. Brian è un cervellino rosa, morbido e paffuto. E Zeb se ne innamora all'istante. Adesso deve convincere i suoi genitori che Brian non è un ingrediente: è il suo migliore amico.