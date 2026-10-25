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Libri per bambini, 10 storie per festeggiare Halloween

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Streghette, fantasmi e mostri birichini: Halloween è alle porte! Nella nostra rubrica dei libri per bambini vi aspettano 10 storie da brivido… ma tutte da ridere! Tra zucche pasticcione, creature buffe e avventure mostruose, il divertimento è assicurato. Perfette per chi ama le storie paurose, ma non troppo! Allora, siete pronti a fare il pieno di libri da paura? Dolcetto o… libretto?

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