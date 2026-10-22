Halloween 2026 nei parchi divertimento, eventi e feste da non perdere

Halloween 2026 nei parchi divertimento, eventi e feste da non perdereLifestyle
Introduzione
I parchi divertimento si preparano al periodo più spaventoso dell'anno. In vista della notte di Halloween, il 31 ottobre, le principali strutture in Italia propongono settimane di eventi a tema, percorsi horror, spettacoli e feste serali, con iniziative pensate sia per chi cerca esperienze adrenaliniche sia per le famiglie con bambini.
Da Mirabilandia a Gardaland, passando per Leolandia e Cinecittà World, il calendario si estende tra settembre e i primi giorni di novembre. Ecco alcuni degli appuntamenti da segnare in agenda.
Quello che devi sapere
Halloween a Mirabilandia
Mirabilandia si prepara a celebrare la notte di Halloween con un programma ricco di nuove esperienze immersive, show inediti, horror house da record e una speciale apertura notturna il 30 ottobre. Dal 26 settembre al 1° novembre torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, con un'edizione di Halloween all’insegna delle novità.
La nuova horror house
Grande protagonista del 2026 a Mirabilandia è "Paranormal Activity: Next of Kin", la nuova horror house ispirata all'omonimo film di Paramount Pictures. Si tratta della più lunga esperienza horror immersiva mai realizzata dal parco, con 350 metri quadrati, 16 stanze, oltre 15 personaggi e più di 10 minuti di percorso. I visitatori saranno catapultati nella storia di Margot, una giovane donna alla ricerca della verità sulla scomparsa della madre in un inquietante villaggio Amish. Un percorso multisensoriale tra ambientazioni realistiche, effetti speciali e incontri ravvicinati con oscure presenze.
La città spettrale di Suburbia
Accanto alla nuova horror house torna a Mirabilandia anche la città spettrale di Suburbia. Con oltre 30mila metri quadrati di estensione, è la più grande horror zone mai realizzata in un parco divertimenti italiano. Tra le novità del 2026 spicca Ossarium, una nuova ambientazione che amplia il mondo di Suburbia con scenografie inedite, creature inquietanti e angoli oscuri da esplorare. Da non perdere poi la suggestiva Suburbia Parade, la sfilata serale che porta le creature delle tenebre tra i viali di Mirabilandia.
La Scary Night
Tra le novità di quest’anno anche la Scary Night, un'apertura straordinaria in programma la notte del 30 ottobre. Il parco aprirà eccezionalmente le proprie porte per un'esperienza horror esclusiva, in cui i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere di Suburbia e della nuova area horror Dark Circus Party, affrontare 5 tunnel horror e vivere 10 attrazioni adrenaliniche. Ad arricchire il programma, anche una serie di spettacoli esclusivi, un Dj set con ospiti speciali e l'inedito Scary Welcome Party.
Horror e adrenalina
Per gli amanti dell'adrenalina non mancano a Mirabilandia i tunnel di The Walking Dead – The Horror House, ispirato all'iconico universo post-apocalittico della serie tv, e di Mr Blackmoon's Hypnotic Circus, dove clown inquietanti e un sadico direttore attendono gli ospiti per una performance da brivido. Completano l’esperienza Apartment #162 e Llorona, un percorso immerso nel mistero.
Per i più piccoli, troviamo invece The Mini Zombie Academy, una scuola speciale in cui imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti, e La Camera delle Meraviglie, tra magia, animazioni e misteriosi segreti.
Tutti gli spettacoli
Anche il programma degli spettacoli a Mirabilandia è ricco di novità. Debuttano Twisted Box, il welcome show dedicato alla leggenda di Master Yorai, Black Crow: Il Musical, una produzione teatrale ispirata al Corvo Nero, e R.I.P. – Rest in Peace, spettacolo interattivo per tutta la famiglia. Troviamo anche Salem, un viaggio tra storia e incantesimi, Spooky Cowboys, che porta l'atmosfera di Halloween nel Far West, e I Misteri di Wondy, dedicato ai piccoli aspiranti maghi. Il programma comprende anche Lo Spirito del Fuoco, tra riti tribali e giochi con le fiamme, Los Locos Fantasmas, tra comicità, danza e acrobazie, il celebre Hot Wheels City – Stunt Show e Black Lake Night Show, il grande spettacolo serale con musica ed effetti speciali. Non manca poi il nuovo Nickelodeon Halloween Party, con la colorata Nickelodeon Parade tra musica, energia e divertimento per tutta la famiglia.
"Un'esperienza sempre più ricca"
Halloween rappresenta "uno dei principali momenti della stagione di Mirabilandia e un importante motore di attrazione per il territorio", ha affermato Sabrina Mangia, Managing director di Mirabilandia. "Il nostro obiettivo è offrire un'esperienza sempre più ricca e coinvolgente, capace di parlare a target diversi e di consolidare il ruolo di Mirabilandia come una delle principali destinazioni italiane per il divertimento a tema Halloween", ha aggiunto.
Halloween a Gardaland
Anche Gardaland si prepara ad accogliere la notte più spaventosa dell'anno. In programma fino al 1° novembre, Magic Halloween propone ambientazioni a tema, creature misteriose e spettacoli per grandi e piccoli. Tra le novità di quest'anno troviamo Preda, un labirinto che mette alla prova i visitatori, chiamati ad attraversare un ambiente ostile senza attirare l'attenzione delle creature che lo abitano. Per chi preferisce festeggiare a ritmo di musica, il 31 ottobre è previsto l'Halloween Party, che unisce animazione e concerti. Tra gli artisti annunciati troviamo Alvaro Soler, LDA, AKA 7even, Delia e Artie 5ive.
Leolandia, al via HalLEOween
A Leolandia, in provincia di Bergamo, la festa più spaventosa dell'anno si trasforma in un'avventura pensata soprattutto per i bambini. L'edizione 2026 di HalLEOween, in programma fino al 2 novembre, porta nel parco zucche giganti, fantasmi, streghe e scenografie autunnali, accompagnati da spettacoli e attività a tema pensati per tutta la famiglia. Tra gli appuntamenti da non perdere, le Crazy HalLEOween Nights, in scena ogni sabato sera fino al 31 ottobre, e una serata speciale proprio per la notte di Halloween. Spazio anche al tradizionale "dolcetto o scherzetto", al truccabimbi e alle proposte di street food.
La notte di Halloween a Cinecittà World
A Cinecittà World, alle porte di Roma, Halloween diventa un viaggio tra cinema horror, attrazioni immersive e spettacoli notturni. L'iniziativa "Halloween, un ottobre da brividi", in programma fino al 1° novembre, trasforma il parco in uno scenario fatto di ambientazioni inquietanti. Tra le novità annunciate per quest'anno troviamo The Haunted Theatre, un teatro infestato per un'esperienza immersiva tra presenze misteriose e atmosfere da film horror. Non mancano poi le nuove stanze della Horror House e Inferno, la montagna russa al buio.
Il momento più atteso è sabato 31 ottobre con Halloween Night, una serata tra attrazioni, spettacoli dal vivo, musica e DJ set, con aperture serali prolungate. Il programma comprende anche appuntamenti paralleli come il festival western horror Dead West e il Rome Halloween Takeover, per i quali sono previsti biglietti dedicati.