Halloween 2026 nei parchi divertimento, eventi e feste da non perdere

Anche il programma degli spettacoli a Mirabilandia è ricco di novità. Debuttano Twisted Box, il welcome show dedicato alla leggenda di Master Yorai, Black Crow: Il Musical, una produzione teatrale ispirata al Corvo Nero, e R.I.P. – Rest in Peace, spettacolo interattivo per tutta la famiglia. Troviamo anche Salem, un viaggio tra storia e incantesimi, Spooky Cowboys, che porta l'atmosfera di Halloween nel Far West, e I Misteri di Wondy, dedicato ai piccoli aspiranti maghi. Il programma comprende anche Lo Spirito del Fuoco, tra riti tribali e giochi con le fiamme, Los Locos Fantasmas, tra comicità, danza e acrobazie, il celebre Hot Wheels City – Stunt Show e Black Lake Night Show, il grande spettacolo serale con musica ed effetti speciali. Non manca poi il nuovo Nickelodeon Halloween Party, con la colorata Nickelodeon Parade tra musica, energia e divertimento per tutta la famiglia.

Courtesy Mirabilandia