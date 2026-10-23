Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 23 ottobre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 22 ottobre
I numeri vincenti del Lotto del 23 ottobre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 23 ottobre 2026:
- Bari: 36 - 44 - 37 - 58 - 14
- Cagliari: 80 - 73 - 4 - 1 - 89
- Firenze: 6 - 36 - 12 - 53 - 66
- Genova: 85 - 3 - 23 - 49 - 13
- Milano: 83 - 2 - 4 - 87 - 89
- Napoli: 27 - 74 - 72 - 31 - 13
- Palermo: 44 - 48 - 20 - 51 - 16
- Roma: 83 - 7 - 89 - 84 - 46
- Torino: 21 - 7 - 29 - 79 - 17
- Venezia: 67 - 52 - 84 - 57 - 16
- Nazionale: 69 - 7 - 47 - 52 - 59
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 23 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 ottobre sono:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12 - 21 - 23 - 27 - 36 - 37 - 44 - 48 - 52 - 67 - 73 - 74 - 80 - 83 - 85
Numero oro: 36
Doppio oro: 36 - 44
Extra: 1 - 14 - 20 - 29 - 31 - 49 - 51 - 53 - 57 - 58 - 72 - 79 - 84 - 87 - 89
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 23 ottobre
Ecco i numeri estratti il 23 ottobre 2026:
La combinazione vincente è: 29 - 34 - 41 - 66 - 81 - 83
Il numero Jolly è: 37
Il numero Superstar è: 21
Jackpot del Superenalotto del 23-10-2026: 44.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-10-2026: 45.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 24 ottobre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 109 estrazioni)
- Roma: 13 (manca da 104 estrazioni)
- Genova: 21 (manca da 100 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 85 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 78 estrazioni)
- Bari: 28 (manca da 78 estrazioni)
- Napoli 17 (manca da 78 estrazioni)
- Torino 44 (manca da 77 estrazioni)
- Nazionale 29 (manca da 73 estrazioni)
- Napoli 24 (manca da 70 estrazioni)
- Roma 24 (manca da 70 estrazioni)
- Roma 21 (manca da 70 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 e 28 (mancano da 78 estrazioni) – 84 (da 69) – 48 (da 58)
- Cagliari: 11 (manca da 85 estrazioni) – 61 (da 63) – 35 (da 60)
- Firenze: 18 (manca da 62 estrazioni) – 46 e 33 (da 61) - 88 e 59 (da 45)
- Genova: 21 (manca da 100 estrazioni) – 36 (da 61) - 4 (da 60)
- Milano: 26 (manca da 61 estrazioni) – 13 (da 55) - 77 (da 54)
- Napoli: 17 (manca da 78 estrazioni) – 24 (da 70) – 43 (da 68)
- Palermo: 67 (manca da 67 estrazioni) - 41 (da 66) - 54 (da 58)
- Roma: 13 (manca da 104 estrazioni) – 24 e 21 (da 70) – 14 (da 65)
- Torino: 25 (manca da 109 estrazioni) – 44 (da 77) – 19 (da 66)
- Venezia: 60 (manca da 67 estrazioni) - 55 (da 66) - 73 (da 59)
- Nazionale: 29 (manca da 73 estrazioni) – 4 (da 57) - 35 (da 56)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 24 ottobre sono:
- 87 (manca da 73 estrazioni) - 88 (da 47) - 58 (da 46) - 19 (da 42) - 9 e 90 (da 40)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record