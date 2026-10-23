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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 ottobre: i numeri vincenti

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Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 23 ottobre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 22 ottobre

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I numeri vincenti del Lotto del 23 ottobre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 23 ottobre 2026:

  • Bari:                36 - 44 - 37 - 58 - 14
  • Cagliari:          80 - 73 - 4 - 1 - 89
  • Firenze:          6 - 36 - 12 - 53 - 66
  • Genova:          85 - 3 - 23 - 49 - 13
  • Milano:           83 - 2 - 4 - 87 - 89
  • Napoli:            27 - 74 - 72 - 31 - 13
  • Palermo:        44 - 48 - 20 - 51 - 16
  • Roma:             83 - 7 - 89 - 84 - 46
  • Torino:            21 - 7 - 29 - 79 - 17
  • Venezia:          67 - 52 - 84 - 57 - 16
  • Nazionale:      69 - 7 - 47 - 52 - 59

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di venerdì 23 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 ottobre sono:

 

2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12 - 21 - 23 - 27 - 36 - 37 - 44 - 48 - 52 - 67 - 73 - 74 - 80 - 83 - 85

 

Numero oro: 36

 

Doppio oro: 36 - 44

 

Extra: 1 - 14 - 20 - 29 - 31 - 49 - 51 - 53 - 57 - 58 - 72 - 79 - 84 - 87 - 89

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 23 ottobre

Ecco i numeri estratti il 23 ottobre 2026:

 

La combinazione vincente è: 29 - 34 - 41 - 66 - 81 - 83 

 

Il numero Jolly è: 37

 

Il numero Superstar è: 21

 

Jackpot del Superenalotto del 23-10-2026: 44.200.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-10-2026: 45.000.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 24 ottobre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Torino:           25 (manca da 109 estrazioni)
  • Roma:            13 (manca da 104 estrazioni)
  • Genova:         21 (manca da 100 estrazioni)
  • Cagliari:         11 (manca da 85 estrazioni)
  • Bari:                85 (manca da 78 estrazioni)
  • Bari:                28 (manca da 78 estrazioni)
  • Napoli             17 (manca da 78 estrazioni)
  • Torino             44 (manca da 77 estrazioni)
  • Nazionale       29 (manca da 73 estrazioni)
  • Napoli             24 (manca da 70 estrazioni)
  • Roma              24 (manca da 70 estrazioni)
  • Roma              21 (manca da 70 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari:                   85 e 28 (mancano da 78 estrazioni) – 84 (da 69) – 48 (da 58)
  • Cagliari:             11 (manca da 85 estrazioni) – 61 (da 63) – 35 (da 60)
  • Firenze:             18 (manca da 62 estrazioni) – 46 e 33 (da 61) - 88 e 59 (da 45)
  • Genova:             21 (manca da 100 estrazioni) – 36 (da 61) - 4 (da 60)
  • Milano:              26 (manca da 61 estrazioni) – 13 (da 55) - 77 (da 54)
  • Napoli:               17 (manca da 78 estrazioni) – 24 (da 70) – 43 (da 68)
  • Palermo:            67 (manca da 67 estrazioni) - 41 (da 66) - 54 (da 58)
  • Roma:                13 (manca da 104 estrazioni) – 24 e 21 (da 70) – 14 (da 65)
  • Torino:               25 (manca da 109 estrazioni) – 44 (da 77) – 19 (da 66)
  • Venezia:            60 (manca da 67 estrazioni) - 55 (da 66) - 73 (da 59)
  • Nazionale:         29 (manca da 73 estrazioni) – 4 (da 57) - 35 (da 56)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 24 ottobre sono:

 

  • 87 (manca da 73 estrazioni) - 88 (da 47) - 58 (da 46) - 19 (da 42) - 9 e 90 (da 40)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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