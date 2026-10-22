Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 22 ottobre: numeri vincenti

Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, giovedì 22 ottobre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Come funziona il gioco del Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 22 ottobre 2026:
La serie fortunata del 10eLotto, ecco come funziona
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I numeri del 10eLotto di oggi (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 22 ottobre sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 22 ottobre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 22-10-2026: 43.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 23-10-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 23 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 117 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 108 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 103 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 99 estrazioni)
- Genova: 54 (manca da 95 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 84 estrazioni)
- Venezia: 67 (manca da 80 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 77 estrazioni)
- Bari: 28 (manca da 77 estrazioni)
- Napoli 17 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 e 28 (mancano da 77 estrazioni) - 84 (da 68) - 48 (da 57)
- Cagliari: 11 (manca da 84 estrazioni) - 61 (da 62) - 35 (da 59)
- Firenze: 66 (manca da 117 estrazioni) - 18 (da 61) - 46 e 33 (da 60)
- Genova: 21 (manca da 99 estrazioni) - 54 (da 95) - 3 (da 69)
- Milano: 26 (manca da 60 estrazioni) - 13 (da 54) - 77 (da 53)
- Napoli: 17 (manca da 77 estrazioni) - 24 (da 69) - 43 (da 67)
- Palermo: 16 (manca da 74 estrazioni) - 67 (da 66) - 41 (da 65)
- Roma: 13 (manca da 103 estrazioni) - 24 e 21 (da 69) - 14 (da 64)
- Torino: 25 (manca da 108 estrazioni) - 44 (da 76) - 19 (da 65)
- Venezia: 67 (manca da 80 estrazioni) - 60 (da 66) - 55 (da 65)
- Nazionale: 29 (manca da 72 estrazioni) - 4 (da 56) - 35 (da 55)
I ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 23 ottobre:
- 87 (manca da 72 estrazioni) - 88 (da 46) - 58 (da 45) - 83 (da 44) - 19 (da 41) - 9 e 90 (da 39)
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