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Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 22 ottobre: numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, giovedì 22 ottobre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.

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Quello che devi sapere

Come funziona il gioco del Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche:

L'estrazione del 20 ottobre

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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 22 ottobre 2026:

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La serie fortunata del 10eLotto, ecco come funziona

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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I numeri del 10eLotto di oggi (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 22 ottobre sono:

 

 

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

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Superenalotto, come funziona?

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 22 ottobre 2026:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 22-10-2026: 43.500.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 23-10-2026: 

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I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 23 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Firenze 66 (manca da 117 estrazioni) 
  • Torino 25 (manca da 108 estrazioni) 
  • Roma 13 (manca da 103 estrazioni) 
  • Genova 21 (manca da 99 estrazioni) 
  • Genova: 54 (manca da 95 estrazioni) 
  • Cagliari: 11 (manca da 84 estrazioni) 
  • Venezia: 67 (manca da 80 estrazioni) 
  • Bari: 85 (manca da 77 estrazioni) 
  • Bari: 28 (manca da 77 estrazioni) 
  • Napoli 17 (manca da 77 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari: 85 e 28 (mancano da 77 estrazioni) - 84 (da 68) - 48 (da 57) 
  • Cagliari: 11 (manca da 84 estrazioni) - 61 (da 62) - 35 (da 59) 
  • Firenze: 66 (manca da 117 estrazioni) - 18 (da 61) - 46 e 33 (da 60) 
  • Genova: 21 (manca da 99 estrazioni) - 54 (da 95) - 3 (da 69) 
  • Milano: 26 (manca da 60 estrazioni) - 13 (da 54) - 77 (da 53) 
  • Napoli: 17 (manca da 77 estrazioni) - 24 (da 69) - 43 (da 67) 
  • Palermo: 16 (manca da 74 estrazioni) - 67 (da 66) - 41 (da 65) 
  • Roma: 13 (manca da 103 estrazioni) - 24 e 21 (da 69) - 14 (da 64) 
  • Torino: 25 (manca da 108 estrazioni) - 44 (da 76) - 19 (da 65) 
  • Venezia: 67 (manca da 80 estrazioni) - 60 (da 66) - 55 (da 65) 
  • Nazionale: 29 (manca da 72 estrazioni) - 4 (da 56) - 35 (da 55)

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I ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 23 ottobre:

 

  • 87 (manca da 72 estrazioni) - 88 (da 46) - 58 (da 45) - 83 (da 44) - 19 (da 41) - 9 e 90 (da 39)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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