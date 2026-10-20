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Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 20 ottobre

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©Ansa

Introduzione

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, martedì 20 ottobre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 17 ottobre

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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 20 ottobre 2026:

  • Bari:                 
  • Cagliari:           
  • Firenze:            
  • Genova:           
  • Milano:            
  • Napoli:             
  • Palermo:          
  • Roma:              
  • Torino:             
  • Venezia:           
  • Nazionale:       

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, come funziona il gioco Lotto online e in ricevitoria

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Il 10eLotto del 20 ottobre (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 20 ottobre sono:

 

X

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 20 ottobre 2026:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 20-10-2026: 42.800.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 22-10-2026: XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 22 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
 

I numeri ritardatari in assoluto

  • Firenze         66 (manca da 116 estrazioni)
  • Torino           25 (manca da 107 estrazioni)
  • Roma            13 (manca da 102 estrazioni)
  • Genova         21 (manca da 98 estrazioni)
  • Genova:         54 (manca da 94 estrazioni)
  • Cagliari:         11 (manca da 83 estrazioni)
  • Venezia:         67 (manca da 79 estrazioni)
  • Bari:                85 (manca da 76 estrazioni)
  • Bari:                28 (manca da 76 estrazioni)
  • Napoli            17 (manca da 76 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari               85 e 28 (mancano da 76 estrazioni) - 84 e 23 (da 67) - 48 (da 56)
  • Cagliari           11 (manca da 83 estrazioni) - 61 (da 61) - 35 (da 58)
  • Firenze:          66 (manca da 116 estrazioni) - 18 (da 60) - 46 e 33 (da 59)
  • Genova:           21 (manca da 98 estrazioni) - 54 (da 94) - 3 (da 68)
  • Milano:            26 (manca da 59 estrazioni) - 13 (da 53) - 77 (da 52)
  • Napoli:             17 (manca da 76 estrazioni) - 24 (da 68) - 43 (da 66)
  • Palermo:          16 (manca da 73 estrazioni) - 67 (da 65) - 41 (da 64)
  • Roma:               13 (manca da 102 estrazioni) - 24 e 21 (da 68) - 14 (da 63)
  • Torino:              25 (manca da 107 estrazioni) - 44 (da 75) - 19 (da 64)
  • Venezia:           67 (manca da 79 estrazioni) - 60 (da 65) - 55 (da 64)
  • Nazionale:       29 (manca da 71 estrazioni) - 4 (da 55) - 35 (da 54)


Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 22 ottobre:

 

  • 87 (manca da 71 estrazioni) - 88 (da 45) - 58 (da 44) - 83 (da 43) - 19 (da 40) - 9 e 90 (da 38)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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