Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 20 ottobre

Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, martedì 20 ottobre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 17 ottobre
I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 20 ottobre 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano:
- Napoli:
- Palermo:
- Roma:
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Leggi anche: Fai3 Fai4, come funziona il gioco Lotto online e in ricevitoria
Il 10eLotto del 20 ottobre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 20 ottobre sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 20 ottobre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 20-10-2026: 42.800.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 22-10-2026: XX.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 22 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 116 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 107 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 102 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 98 estrazioni)
- Genova: 54 (manca da 94 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 83 estrazioni)
- Venezia: 67 (manca da 79 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 76 estrazioni)
- Bari: 28 (manca da 76 estrazioni)
- Napoli 17 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 85 e 28 (mancano da 76 estrazioni) - 84 e 23 (da 67) - 48 (da 56)
- Cagliari 11 (manca da 83 estrazioni) - 61 (da 61) - 35 (da 58)
- Firenze: 66 (manca da 116 estrazioni) - 18 (da 60) - 46 e 33 (da 59)
- Genova: 21 (manca da 98 estrazioni) - 54 (da 94) - 3 (da 68)
- Milano: 26 (manca da 59 estrazioni) - 13 (da 53) - 77 (da 52)
- Napoli: 17 (manca da 76 estrazioni) - 24 (da 68) - 43 (da 66)
- Palermo: 16 (manca da 73 estrazioni) - 67 (da 65) - 41 (da 64)
- Roma: 13 (manca da 102 estrazioni) - 24 e 21 (da 68) - 14 (da 63)
- Torino: 25 (manca da 107 estrazioni) - 44 (da 75) - 19 (da 64)
- Venezia: 67 (manca da 79 estrazioni) - 60 (da 65) - 55 (da 64)
- Nazionale: 29 (manca da 71 estrazioni) - 4 (da 55) - 35 (da 54)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 22 ottobre:
- 87 (manca da 71 estrazioni) - 88 (da 45) - 58 (da 44) - 83 (da 43) - 19 (da 40) - 9 e 90 (da 38)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record