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Amerighi: "Vi racconto Viani, il pittore che scortecciava la realtà"

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Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

Esce per Bollati Boringhieri il nuovo romanzo dello scrittore toscano con protagonista uno dei più rilevanti artisti del primo Novecento italiano. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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 Il romanzo di "Incipit" di questa settimana comincia con un uomo che ha quasi ottant'anni e con un altro, un pittore, morto da novanta. Il primo si chiama Enrico Dei e ha dedicato gran parte della sua vita al secondo, Lorenzo Viani. Viani, nato a Viareggio nel 1882, è stato un artista che ha dipinto soprattutto ciò che gli altri allora preferivano non vedere: vagabondi, galeotti, operai, poveri, corpi deformi e segnati dalla fatica. Ha conosciuto la miseria, Parigi e la prima guerra mondiale, è stato anarchico e poi, negli ultimi mesi della sua vita, ha preso la tessera fascista.

È dall'incontro tra queste due vite, quella di Viani e quella di Enrico Dei, che è nato "Quanto splende questo nero" , il nuovo romanzo di Marco Amerighi, pubblicato da Bollati Boringhieri. "Viani è stato il primo pittore espressionista d’Italia, un Munch che però non aveva idea di chi fosse Munch", racconta Amerighi a Incipit. Autodidatta, cresciuto nella darsena vecchia di Viareggio tra maestri d’ascia, calafati e uomini distrutti dalla fatica, Viani trova proprio nel dolore e nella miseria la chiave attraverso cui guardare il mondo. "Aveva un potere ,che io chiamerei la visione: la possibilità, cioè, di attraversare il presente e vedere quello che ancora non c’è", spiega Amerighi. "Fu un altro pittore, Moses Levy, a riconoscergli la capacità scortecciare la realtà: togliere la corteccia a ciò che vediamo, e guardare sotto. E quando il giovane Viani, quasi impaurito, chiese cosa sarebbe successo se, sotto quella corteccia, non avesse trovato nulla, Levy gli rispose: 'Appunto, tu disegnerai il nulla'".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.

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