Amerighi: "Vi racconto Viani, il pittore che scortecciava la realtà"

Il romanzo di "Incipit" di questa settimana comincia con un uomo che ha quasi ottant'anni e con un altro, un pittore, morto da novanta. Il primo si chiama Enrico Dei e ha dedicato gran parte della sua vita al secondo, Lorenzo Viani. Viani, nato a Viareggio nel 1882, è stato un artista che ha dipinto soprattutto ciò che gli altri allora preferivano non vedere: vagabondi, galeotti, operai, poveri, corpi deformi e segnati dalla fatica. Ha conosciuto la miseria, Parigi e la prima guerra mondiale, è stato anarchico e poi, negli ultimi mesi della sua vita, ha preso la tessera fascista.

È dall'incontro tra queste due vite, quella di Viani e quella di Enrico Dei, che è nato "Quanto splende questo nero" , il nuovo romanzo di Marco Amerighi, pubblicato da Bollati Boringhieri. "Viani è stato il primo pittore espressionista d’Italia, un Munch che però non aveva idea di chi fosse Munch", racconta Amerighi a Incipit. Autodidatta, cresciuto nella darsena vecchia di Viareggio tra maestri d’ascia, calafati e uomini distrutti dalla fatica, Viani trova proprio nel dolore e nella miseria la chiave attraverso cui guardare il mondo. "Aveva un potere ,che io chiamerei la visione: la possibilità, cioè, di attraversare il presente e vedere quello che ancora non c’è", spiega Amerighi. "Fu un altro pittore, Moses Levy, a riconoscergli la capacità scortecciare la realtà: togliere la corteccia a ciò che vediamo, e guardare sotto. E quando il giovane Viani, quasi impaurito, chiese cosa sarebbe successo se, sotto quella corteccia, non avesse trovato nulla, Levy gli rispose: 'Appunto, tu disegnerai il nulla'".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.