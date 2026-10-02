Treno del foliage 2026: date, percorso e come prenotare

Dove acquistare i biglietti

Il biglietto del Treno del foliage - valido un giorno (o due giorni, solo se si pernotta in uno dei due capolinea) - prevede un viaggio di andata e ritorno, con partenza a scelta da Domodossola o da Locarno e con la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia nel viaggio di andata o, in alternativa, nel viaggio di ritorno. I biglietti sono in vendita online sul sito vigezzinacentovalli.com e costano 36 euro in seconda classe nei giorni feriali e 46 in prima, con un rialzo rispettivamente a 42 e 51 euro nel weekend, uno sconto del 50% per i ragazzi tra 6 e 16 anni e biglietto gratuito sotto i sei se non occupano un posto a sedere. L’acquisto è possibile anche nella biglietteria di Domodossola, nella stazione di Santa Maria Maggiore e nella biglietteria FART in piazza Stazione a Locarno o presso distributori automatici di biglietti posizionati nelle stazioni. In caso di chiusura delle stazioni, è possibile acquistare i biglietti a bordo treno.