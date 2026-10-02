Treno del foliage 2026: date, percorso e come prenotare

Ripartirà sabato 1o ottobre il convoglio che scorre lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli e unisce la città di Domodossola, in Piemonte, a Locarno (cittadina svizzera affacciata sul Lago Maggiore). La ferrovia passa lungo ponti sospesi nel vuoto, cascate e borghi medievali
Un percorso di 52 chilometri per un viaggio che dura poco meno di due ore per tratta. Due ore a ritmo slow tra faggeti, abeti, castagni e larici in uno dei percorsi ferroviari più suggestivi delle Alpi, incoronato dalla Lonely Planet tra i dieci più belli del mondo. Torna anche quest'anno il Treno del Foliage, il celebre itinerario panoramico che si snoda lungo la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli, collegando Domodossola (in Piemonte) a Locarno (nel Canton Ticino, in Svizzera). Nato nel 2016, e attivo quest'anno dal 10 ottobre al 15 novembre, l'appuntamento è diventato un classico della stagione, capace di intercettare un pubblico ben oltre i confini locali. Il biglietto 2026 permette inoltre di scegliere una fermata intermedia lungo il tragitto, all'andata o al ritorno.
Il percorso ferroviario
La tratta italiana della Ferrovia Vigezzina-Centovalli sale fino alla valle dei pittori, la Valle Vigezzo, con il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine, toccando Re con il suo celebre Santuario della Madonna del Sangue. Superato il valico, i binari iniziano a scendere lentamente attraverso le Centovalli fino a raggiungere Locarno e la sponda elvetica del Lago Maggiore. Lungo il percorso, si può visitare anche il comune di Malesco (il più popoloso tra quelli della Val Vigezzo) e, sul versante svizzero, quello di Intragna (nota per il campanile più alto del Ticino e il suo Museo regionale).
Dove acquistare i biglietti
Il biglietto del Treno del foliage - valido un giorno (o due giorni, solo se si pernotta in uno dei due capolinea) - prevede un viaggio di andata e ritorno, con partenza a scelta da Domodossola o da Locarno e con la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia nel viaggio di andata o, in alternativa, nel viaggio di ritorno. I biglietti sono in vendita online sul sito vigezzinacentovalli.com e costano 36 euro in seconda classe nei giorni feriali e 46 in prima, con un rialzo rispettivamente a 42 e 51 euro nel weekend, uno sconto del 50% per i ragazzi tra 6 e 16 anni e biglietto gratuito sotto i sei se non occupano un posto a sedere. L’acquisto è possibile anche nella biglietteria di Domodossola, nella stazione di Santa Maria Maggiore e nella biglietteria FART in piazza Stazione a Locarno o presso distributori automatici di biglietti posizionati nelle stazioni. In caso di chiusura delle stazioni, è possibile acquistare i biglietti a bordo treno.