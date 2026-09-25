Napoli, la mostra "Orizzonti in Regata" fino al 27 settembre

L'esposizione inaugura il programma culturale di DNA House nel Golfo di Napoli, celebrando il profondo legame tra la pittura contemporanea italiana, la luce e il Mediterraneo in concomitanza con la Louis Vuitton 38th America's Cup Preliminary Regatta. La mostra è curata da Violetta Gasparri

Il 26 e 27 settembre 2026, lo spazio DNA House di Napoli ospita la mostra Orizzonti in Regata, un'esposizione che inaugura le attività culturali in concomitanza con la Louis Vuitton 38th America's Cup Preliminary Regatta. Curata da Violetta Gasparri e promossa dall'Archivio Luigi Gentile, la mostra celebra uno dei grandi protagonisti della pittura contemporanea italiana. L'evento si inserisce in un importante percorso di riscoperta critica dell'artista, la cui ricerca originale ha saputo coniugare la tradizione mediterranea con una straordinaria sensibilità moderna.

La mostra

Il percorso espositivo offre una significativa selezione di oli su tela, pastelli, ceramiche e vetri, mettendo in luce l'eclettismo e la libertà espressiva di Gentile. Il tema centrale è il mare, inteso come spazio della memoria e della libertà, espresso con dinamismo ed energia cromatica soprattutto nei pastelli dedicati alle imbarcazioni. Accanto ai paesaggi marini trovano spazio anche figure umane e nudi femminili realizzati tra il 1981 e il 2003, in cui il corpo viene sintetizzato dal segno e costruito attraverso il colore.

Il dialogo con Napolitudine

Questa iniziativa dialoga idealmente con una seconda retrospettiva dell'artista, intitolata Napolitudine, attualmente in corso presso il de Bonart Naples. Mentre Napolitudine si concentra sul legame intimo tra il pittore e la città, Orizzonti in Regata si apre verso il movimento e l'esplorazione del mare. Insieme, le due mostre offrono al pubblico un'opportunità unica per comprendere a fondo la poetica di un autore che ha saputo trasformare la luce e l'identità mediterranea in pura emozione visiva.