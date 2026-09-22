Pokemon nello spazio, in mostra con Esa dal 25 settembre a Frascati

Dopo aver trascorso 67 giorni in orbita il pelouche Pokemon sbarca all'Esa dove ci sarà una mostra unica per grandi e piccini, al fine di avvcinare le famiglie all'esplorazione spaziale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pikachu nello spazio e ritorno. Il peluche ha viaggiato verso la Stazione Spaziale Internazionale durante la missione dell’astronauta dell’ESA Sophie Adenot. Ha trascorso 67 giorni in orbita, dall’11 aprile al 17 giugno 2026, completando circa 1.040 orbite intorno alla Terra. Questo week end una mostra temporanea dedicata allo spazio e ai Pokémon nei centri ESA e nei principali musei di tutta Europa, un modo per stimolare la curiosità ad ogni età verso l’esplorazione spaziale.

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Ispirare le generazioni future è la missione dell’ESA "Attraverso questa collaborazione con Pokémon, stiamo aprendo nuovi modi per permettere alle persone in tutta Europa di entrare in contatto con lo spazio attraverso un’esperienza unica e coinvolgente", afferma il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher. "Portando l’esplorazione spaziale al di fuori dei contesti tradizionali, speriamo di accendere la curiosità, suscitare un senso di meraviglia nei confronti del nostro Universo e incoraggiare persone di tutte le età a scoprire le opportunità che lo spazio offre per il futuro". Approfondimento Spazio, Vega-C lancia due satelliti dell'Esa