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Pokemon nello spazio, in mostra con Esa dal 25 settembre a Frascati

Lifestyle
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Dopo aver trascorso 67 giorni in orbita il pelouche Pokemon sbarca all'Esa dove ci sarà una mostra unica per grandi e piccini, al fine di avvcinare le famiglie all'esplorazione spaziale 

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Pikachu nello spazio e ritorno. Il peluche ha viaggiato verso la Stazione Spaziale Internazionale durante la missione dell’astronauta dell’ESA Sophie Adenot. Ha trascorso 67 giorni in orbita, dall’11 aprile al 17 giugno 2026, completando circa 1.040 orbite intorno alla Terra. Questo week end una mostra temporanea dedicata allo spazio e ai Pokémon nei centri ESA e nei principali musei di tutta Europa, un modo per stimolare la curiosità ad ogni età verso l’esplorazione spaziale.

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Ispirare le generazioni future è la missione dell’ESA

"Attraverso questa collaborazione con Pokémon, stiamo aprendo nuovi modi per permettere alle persone in tutta Europa di entrare in contatto con lo spazio attraverso un’esperienza unica e coinvolgente", afferma il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher. "Portando l’esplorazione spaziale al di fuori dei contesti tradizionali, speriamo di accendere la curiosità, suscitare un senso di meraviglia nei confronti del nostro Universo e incoraggiare persone di tutte le età a scoprire le opportunità che lo spazio offre per il futuro". 

Approfondimento

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Una mostra unica ESA con Pokémon


Una mostra pensata per tutta la famiglia, creata congiuntamente da ESA e Pokémon, che combina contenuti scientifici reali con una narrazione visiva fantasiosa e coinvolgente. Attraverso panel tematici, i visitatori esploreranno gli aspetti chiave delle attività spaziali europee, scoprendo, tra le altre cose, come l’Europa lancia le proprie missioni, supporta gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, studia il Sole ed esplora il Sistema Solare e l’Universo in generale. Alcuni panel includono personaggi Pokémon, aggiungendo una dimensione ludica e coinvolgente ai contenuti scientifici. La mostra debutterà durante gli ESA Open Days 2026 nei diversi centri dell’Agenzia: in Italia a Frascati, nel centro Esa il 25 settembre 2026. 

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