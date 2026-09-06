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“Così ho salvato le opere di Antonello da Messina”: la testimonianza

John Pedeferri

John Pedeferri

Ha riconosciuto per strada lo sguardo di San Gregorio Magno e San Benedetto, due tavole del Polittico di Antonello da Messina appena trafugato dal museo. Elisabetta Bonfato era in auto con la famiglia quando le ha viste appoggiate a un muretto e ha chiamato la polizia, salvandole

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