Fauda 5, quando la realtà travolge la finzione: la nuova stagione e l'ombra del 7 ottobre
L'8 settembre la serie israeliana torna su Netflix. Tra operazioni e ferite reali del cast, la serie creata da Lior Raz e Avi Issacharoff abbandona la pura azione per interrogarsi sulle conseguenze del conflitto. Al centro dei nuovi episodi non c’è solo la lotta al nemico ma il peso ineludibile della vendetta e della rappresaglia. Una riflessione dolorosa sul ciclo della violenza, che scuote lo schermo e interroga direttamente il presente
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