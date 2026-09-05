L'8 settembre la serie israeliana torna su Netflix. Tra operazioni e ferite reali del cast, la serie creata da Lior Raz e Avi Issacharoff abbandona la pura azione per interrogarsi sulle conseguenze del conflitto. Al centro dei nuovi episodi non c’è solo la lotta al nemico ma il peso ineludibile della vendetta e della rappresaglia. Una riflessione dolorosa sul ciclo della violenza, che scuote lo schermo e interroga direttamente il presente