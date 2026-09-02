Cani e gatti, in vigore nuove regole europee su benessere: cosa cambia

A partire dal 30 agosto è ufficialmente entrato in vigore il nuovo regolamento UE 2026/1818 sul benessere di cani e gatti. Si tratta di un insieme di norme che, per la prima volta in assoluto, fissa un quadro di regole comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Nel dettaglio la normativa riguarderà diversi aspetti specifici che vanno dall'allevamento alla riproduzione, dalla detenzione alla vendita passando per l'identificazione e la tracciabilità degli animali da compagnia.

Cani e gatti, le novità emerse dal nuovo regolamento Ue

Come sottolinea l’OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, il nuovo regolamento propone una serie di requisiti per chi alleva, vende o gestisce cani e gatti, con particolare e specifico focus legato alle condizioni di vita degli animali, alla loro salute e alla riproduzione. Non solo, perché vengono fissati alcuni limiti correlati alla selezione di caratteristiche fisiche estreme, quando queste possono in qualche modo condizionare e compromettere il benessere degli animali stessi. Inoltre, viene introdotta anche una serie di restrizioni per la riproduzione tra soggetti strettamente consanguinei che, in molti casi, può causare gravi problemi genetici. Tra le novità da sottolineare ci sono anche il divieto dell’uso del collare a strozzo e l’intervento sull’utilizzo abituale di gabbie e contenitori. Stop senza mezzi termini anche agli interventi chirurgici effettuati per modificare l’aspetto dell’animale, come il taglio delle orecchie o della coda, tranne nei casi in cui siano giustificati da motivazioni strettamente di natura medica.

La questione della tracciabilità

Un passaggio significativo del nuovo regolamento Ue riguarda poi la tracciabilità, "con la messa a punto di un sistema progressivo di identificazione e registrazione attraverso microchip e banche dati nazionali interoperabili, oltre a nuove garanzie per gli annunci di vendita e adozione pubblicati online", spiegano gli esperti. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più arduo il commercio illegale di cani e gatti, fenomeno che sempre più spesso attraversa i confini dell’Unione Europea.