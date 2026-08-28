Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Esce il 2 settembre "Nessuno", il nuovo romanzo di Gianni La Corte

Lifestyle

La storia segue Martino Falconi, giornalista sotto scorta, e l'indagine del commissario Sunday Taiwo su un misterioso giustiziere digitale che usa AI e deepfake per manipolare la realtà

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il 2 settembre arriva in libreria Nessuno, il nuovo romanzo di Gianni La Corte, che l'autore considera il suo vero esordio letterario. La Corte racconta di aver iniziato a scriverlo nel 2019 e di averlo coltivato per sette anni: "In un periodo professionalmente complesso, dopo lo tsunami Covid, la scrittura di questa storia e i personaggi che la abitano sono stati un importante fil rouge della mia quotidianità. È il romanzo più maturo rispetto a tutti quelli che ho pubblicato e affronto per la prima volta la scrittura di un thriller: un genere che amo e in cui i lettori sono molto esigenti. Per questo ho scritto e riscritto molte volte fino a trovarne il ritmo e l'equilibrio giusto: perché ci tenevo a dare ai lettori un'esperienza che li coinvolgesse dalla prima all'ultima pagina".

La trama: l'estate del 1999 e il ritorno al passato

Il romanzo si apre nel 1999, quando Martino e i suoi amici vivono quella che dovrebbe essere l'ultima estate dell'innocenza. Invece, una notte di violenza cambia tutto: uno dei ragazzi del gruppo scompare nei boschi, lasciando solo una scarpa sporca di sangue e un trauma che Martino non riuscirà mai a superare. Nel 2024 Martino Falconi è un giornalista investigativo sotto scorta, appena colpito dalla scarcerazione della famiglia mafiosa che lo aveva minacciato. Intanto dal web emerge una figura anonima che si fa chiamare Nessuno: usa intelligenza artificiale e deepfake per mettere in scena macabre "giustizie" che incendiano l'opinione pubblica. A indagare sul caso c’è Sunday Taiwo, il primo commissario nero della questura di Torino, un uomo che deve dividersi tra una carriera sotto esame e il dramma di un figlio malato. Mentre la sfida a Nessuno diventa una corsa contro il tempo, la polizia è costretta a coinvolgere Martino: ogni tassello di questo caso sembra, infatti, riportare a quel 1999. Falconi dovrà rimettere in discussione tutto il suo passato, perché la verità sepolta nei boschi di Tredenti non è quella a cui ha sempre creduto.

La visione dell'autore

La Corte spiega di aver lavorato su temi che considera urgenti nella società contemporanea. "Oltre che un thriller, però, Nessuno è anche un romanzo di formazione. È una storia, infatti, che si divide tra il 1999 e i giorni nostri e le due linee temporali raccontano il confronto fra generazioni: da un lato un mondo analogico, dall'altro l'avvento dell'intelligenza artificiale, messi in correlazione da un mistero che valica il tempo. Per questo, nonostante la lunga esperienza editoriale, mi avvicino all'uscita del 2 settembre con la trepidazione di un esordiente. L'idea che quei personaggi che mi hanno accompagnato così a lungo stiano per incontrare i lettori – e diventare anche un po' loro – è l’emozione che ripaga di questi sette anni di montagne russe.

Leggi anche

La Spagna ama leggere: il "miracolo del libro" dura da oltre 10 anni

Lifestyle: Ultime notizie

Vacanze settembre 2026, la classifica delle città d’arte più prenotate

Lifestyle

Sono tantissime le persone che si preparano a partire nel mese che segna la fine dell’estate,...

13 foto

Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 agosto segno per segno

Lifestyle

In calendario anche per oggi una nuova giornata da vivere al meglio: sarà produttiva? Lavoro,...

Tra le calli di Venezia, alla scoperta dei bacari più caratteristici

Lifestyle

Baccalà mantecato e crostini con aringa. Ma anche soppressa con polenta, calamari e...

20 foto

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 27 agosto: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni...

Lotto e Superenalotto

Morte Yayoi Kusama, le 15 opere più famose dell'artista giapponese

Lifestyle

È morta Yayoi Kusama, artista giapponese tra le figure più riconoscibili e influenti dell’arte...

15 foto

Lifestyle: I più letti