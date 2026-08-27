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Lifestyle

Yayoi Kusama, storia e simbologia di un’outsider a pois

Francesca Torcasio

©Getty

L’artista giapponese Yayoi Kusama è morta a 97 anni. Diventata famosa per le sue sculture e installazioni ricoperte di coloratissimi pois, e riconoscibile per la sua parrucca rosso vivo, ha dedicato la sua intera vita all’Arte. Abbiamo analizzato il suo personaggio, attraverso le sue opere, con Paolo Linetti, storico e curatore d’arte specializzato in arte giapponese

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