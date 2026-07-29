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Giulia Baldelli: “Ogni crescita si porta dietro una perdita”

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Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

La scrittrice torna in libreria con “Un mondo soltanto”, pubblicato da NNEditore: il racconto di quattro amiche e di una crescita attraversata da desiderio, perdita e compromessi. L’intervista durante "Incipit", il programma dei libri di Sky TG24

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Una scatola di cartone piena di elastici sbiaditi, musicassette taroccate, fogli e fotografie in disordine. È da qui che prende avvio il romanzo di “Incipit” di questa settimana. Si intitola “Un mondo soltanto” e lo ha scritto Giulia Baldelli. A ricevere quella scatola è Tessa, la protagonista della storia. Dentro, ci sono decine di oggetti sopravvissuti all’adolescenza e, soprattutto, l’invito di sua nonna Rita a rievocare una storia: quella di Tessa e di altre tre ragazze unite da un’amicizia che - racconta Baldelli in questa intervista - “non volevo raccontare come conforto e rifugio, ma come sfida”. “L'adolescenza è quel momento in cui si inizia a intuire che ci sarà un compromesso e ogni compromesso implica lasciarsi alle spalle, sogni, desideri, ambizioni”. Un periodo, spiega Baldelli, che “non è fatto necessariamente di luce, ma pure di buio, di grigio e di dolore, come ogni momento di crescita”.

L’intervista è disponibile anche come podcast su tutte le principali piattaforme, cercando la rubrica “Incipit – Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist qui sotto.

 

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