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Lifestyle

Havana Split e la svolta editoriale di Sergio Bonelli

Gianmaria Tammaro

Il fumetto, un noir con ambientazione storica nella Cuba della rivoluzione castrista, è pubblicato dal celebre editore di Tex e Dylan Dog, che recentemente si è aperto ai titoli esteri. Scritto con mestiere da Frédéric Brrémaud e magnificamente disegnato da Vic Macioci coi colori di Maggie 

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