Fino a quest'anno, nonostante una carriera costellata di riconoscimenti della critica (tra cui il Premio Mondello e il Premio Selezione Campiello), Mari non era mai entrato nella selezione finale del premio letterario più ambito d'Italia. L'approdo al Ninfeo di Villa Giulia, e la successiva vittora, è arrivayo con I convitati di pietra, un testo definito "nero, ossessivo e toponomastico". L'opera mette in scena una spietata e ironica riflessione sul tempo che passa e sulla morte, partendo da una cena di classe che si trasforma in una scommessa di sopravvivenza economica e biologica. Il libro ha saputo conquistare anche i lettori più giovani, aggiudicandosi contemporaneamente il Premio Strega Giovani 2026.

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