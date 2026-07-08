Lifestyle
La nuova frontiera dell’healthmaxxing: ottimizzare anche il sesso
Lo studio della ginecologa Sally Greenwald è diventato il "Billionaires' Vagina Club": a lei, spendendo anche 30mila dollari l'anno, si rivolgono le mogli dei grandi nomi della Silicon Valley che vogliono ottimizzare le proprie prestazioni sessuali. Una sorta di Sexmaxxing, al quale si arriva con una filosofia decisamente particolare che sta facendo presa tra i vip
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