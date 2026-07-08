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Cronaca

Violenza domestica, la sentenza che condanna l'Italia per "sessismo"

Giulia Mengolini

©IPA/Fotogramma

Strasburgo non ha censurato soltanto i ritardi della giustizia italiana, ma ha definito "sessiste e stereotipate" le motivazioni con cui una pubblico ministero di Benevento nel novembre 2021 aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, parlando di una "cultura sessista e stereotipata" incompatibile con gli obblighi di tutela delle vittime

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