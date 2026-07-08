Cronaca
Violenza domestica, la sentenza che condanna l'Italia per "sessismo"
Strasburgo non ha censurato soltanto i ritardi della giustizia italiana, ma ha definito "sessiste e stereotipate" le motivazioni con cui una pubblico ministero di Benevento nel novembre 2021 aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, parlando di una "cultura sessista e stereotipata" incompatibile con gli obblighi di tutela delle vittime
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi