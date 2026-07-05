Libri per bambini, estate da leggere ed enigmi da risolvere

Sette storie per vivere i mondiali di calcio, per studiare divertendosi e per scoprire storie meravigliose. Sette libri per bambini per questa estate di gioco e lettura. Buon divertimento!
- Cosa succede dietro le quinte nel mondo del calcio? Questo divertente libro con alette celebra lo sport più amato al mondo, praticato da uomini e donne, ragazzi e ragazze ovunque. Scopri la storia del gioco, come vengono realizzati i palloni e come puoi diventare un giocatore professionista di alto livello. Visita il campo di allenamento di una squadra e raccogli consigli per migliorare le tue abilità calcistiche.
- Achille è un disastro come portiere. Lui vorrebbe solo seguire le orme di nonno e papà che si sono distinti nello stesso ruolo. Ma giocare tra i pali lo rende infelice, e la squadra ne risente. Quando una vecchia gloria calcistica e mito di Achille arriva ad allenare i Fulmini Azzurri, il vero talento di Achille si manifesta forte e potente: è nato per essere un fantasista! Il calcio è lo sport più amato e più praticato dai bambini.
- PREPARARSI ALLA SCUOLA MEDIA NON È MAI STATO COSÌ FACILE: C’È KAMO, CHE HA SEMPRE L’IDEA DEL SECOLO!
E questa volta l’idea è tripla:
1. Trovare un fidanzato all’inconsolabile Maddimagia
2. Sopravvivere alla prima media
3. Convincere il maestro Margerelle a trasformarsi in tutti i professori che incontreranno.
- Un romanzo luminoso e pieno di avventura, dove la crescita personale si intreccia con la tutela dell'ambiente, la cura degli animali e del prossimo. Perché anche le parole, a volte, hanno bisogno di una piccola spinta per poter arrivare a destinazione. Sotto decine di ponti, nel cuore pulsante di Roma, c'è un fiume selvaggio, pieno di segreti e di animali da salvare: la natura non è mai sparita, bisogna solo avere il coraggio di scoprirla!
- Il giovane Kenji incontra il grande Maestro degli origami e decide di diventare suo allievo, sperando che questo gli porterà la fama e la stima dell’Imperatore. Dopo un duro addestramento diventa Maestro, ma il riconoscimento desiderato non arriva e viene persino allontanato dal suo stesso insegnante. Solo quando una bambina gli chiede di insegnarle l’arte degli origami, Kenji comprende il vero senso del suo percorso.
- Nel regno dei computer succedono cose strane: un messaggio sparisce, una password si confonde... Per fortuna c’è l’Ispettore Blocchetti, soprannominato Blocks, con il suo aiutante Bin, pronto a risolvere tre casi super-divertenti. In questo quaderno operativo diventerai anche tu un piccolo detective del pensiero logico-computazionale: tra indizi, labirinti, enigmi, coding «a blocchi» e prove da risolvere.
- È sparito il prezioso amuleto della Contessa Lada. Chi lo avrà rubato? Aiuta Ombretta e Lupo a scoprire il colpevole del furto: trova gli indizi. Ispeziona per bene le sale dell’Hotel De Tenebris e restituisci alla Contessa il suo gioiello. In questa terrificante avventura, dovrai risolvere problemi matematici di consolidamento e ripasso sugli argomenti di classe terza.