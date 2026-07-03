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Lifestyle

Nantes, la città sulla Loira salvata dall’arte

Costanza Ruggeri

Giunto al suo 15esimo anno di vita, prende il via domani 4 luglio il festival Le Voyage à Nantes che inaugura un ciclo dedicato agli elementi naturali (terra, acqua, aria e fuoco). Fino al prossimo 6 settembre l’ex Capitale dei duchi di Bretagna si trasforma in un museo diffuso a cielo aperto con 14 nuove opere site-specific ed installazioni d’arte urbana realizzate da artisti internazionali. Per la prima volta il percorso includerà le cripte della cattedrale e il Jardin extraordinaire 

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