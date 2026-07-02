Serata debutto il 2 luglio, dove il format porterà sul palco single raccontati dagli amici attraverso slide e aneddoti. Il pubblico potrà intervenire, fare domande e poi rompere il ghiaccio dal vivo, tra nuove conoscenze e possibili incontri speciali. L'idea nasce da quattro amiche ispirate dal podcast di Mia Ceran, in un momento di crescente stanchezza verso le app di dating ascolta articolo

Questa sera, dalle 21, debutta Incoscienti Single - Ti presento un amico con delle slide, ospiti di Largo Venue, in via Biondo Michelotti, 2, a Roma. Una serata costruita attorno a un'idea semplice e universale: quante volte abbiamo detto o sentito: "Mi presenti un amico?", "Conosco qualcuno perfetto per te!", "Ma non hai nessuno da presentarmi?". Il format nasce proprio per dare una risposta e per dimostrare come gli amici possano diventare la migliore arma segreta per incontrare persone interessanti e magari affini.

Il format: single raccontati dagli amici La serata prevede che alcuni single vengano presentati da una persona della loro vita attraverso una serie di slide, davanti a una platea curiosa e pronta a lasciarsi sorprendere. Un'occasione per ascoltare aneddoti divertenti, curiosità inattese, racconti imbarazzanti al punto giusto e dettagli che nessuna app di incontri potrebbe restituire. Il pubblico potrà intervenire con domande sia ai protagonisti sia a chi li presenta, rendendo l'incontro dinamico e partecipato.

Dal palco alla conoscenza dal vivo Chi vorrà potrà poi rompere il ghiaccio dal vivo, conoscere persone nuove, fare amicizie e, perché no, trovare qualcuno di speciale. L'obiettivo è riportare il contatto reale al centro, con spontaneità e leggerezza.