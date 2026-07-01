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Marcoaldi: "La disperanza? Una parola antica per vivere il nostro tempo senza illusioni"

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

Nella nuova puntata di “Incipit”, il poeta e scrittore riflette su un sentimento che si colloca lontano dalla speranza e dalla disperazione: una terza via che rinuncia alle illusioni del futuro per restituire intensità al presente

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La condizione spirituale di chi è privo di speranza: così il dizionario definisce la parola attorno a cui ruota la puntata di “Incipit” di questa settimana. Stiamo parlando della “disperanza”: un termine che suona antico, quasi desueto, ma che è molto più vivo di quanto si possa immaginare. È quanto sostiene il poeta e scrittore Franco Marcoaldi, che proprio a “La disperanza” ha dedicato un breve ma denso saggio pubblicato da Einaudi: “I vocabolari - dice Marcoaldi in questa intervista - spesso sono un po’ pigri: alcuni tendono addirittura a considerare la disperanza una sorta di sinonimo di disperazione. Ma non è così: la disperanza non è affatto una parola cupa, fosca, inerte. Al contrario, per molti versi risulta liberatoria per chi riesce a farla propria”. Nel saggio che le dedica, Marcoaldi prova a restituirne il senso attraversando autori, esperienze e storie quotidiane. Tra queste, quella di due giovani inglesi, per i quali l’idea di speranza non è più un orizzonte credibile, ma neppure lo è la disperazione. “Vivono piuttosto in una terza dimensione - spiega Marcoaldi - coltivano relazioni e passioni senza affidarsi a promesse di salvezza”. È anche da questa postura che prende forma la “disperanza”: una parola ambigua e, proprio per questo, fertile. Perché libera dall’attesa di un futuro risolutivo e riporta l’attenzione sul presente. Evitando il cinismo e rifiutando un’illusione: quella di un mondo perfetto sempre rimandato, che finisce per sottrarre intensità alla vita concreta.

L’intervista è disponibile anche in podcast nella serie “Incipit – Tra le righe”, su tutte le principali piattaforme, oppure nella playlist qui sotto

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